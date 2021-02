Ragusa, professoressa accusata di omofobia: “Gay e lesbiche andrebbero esorcizzati”

2 minuti di lettura

Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì ha inaugurato nel fine settimana le prime panchine rainbow della città, “due simboli per ribadire l’impegno della nostra comunità a contrastare l’omofobia e ogni forma di discriminazione sociale“. Pioggia di like e di commenti per il primo cittadino, con uno dei tanti finito sotto la lente d’ingrandimento. Massimiliano Tumino, attivista Agedo, ha infatti denunciato proprio tra i commenti quanto sarebbe accaduto in una scuola ragusana. “Una docente, sollecitata dalle alunne e dagli alunni a parlare di omofobia, ha dichiarato che le persone lesbiche e gay andrebbero esorcizzate!”, ha scritto Tumino, come riportato da LaRepubblica.

L’alunna che mi ha narrato queste discussioni era talmente arrabbiata che non voleva più tornare a scuola. Ma le abbiamo spiegato che non era il caso, che all’ignoranza e alla paura occorre reagire e insistere ancor di più con la conoscenza e la cultura.

La preside della scuola, dinanzi alle proteste di alunni e alunne, avrebbe “dato ragione alla docente, e aggiunto che oramai è tutto uno schifo, che vanno bene le persone che nascono gay e lesbiche, ma che non vanno bene le persone che lo scelgono per moda”.

Il sindaco Cassí, sottolineando la doverosa verifica su quanto avvenuto, ha definito la presunta frase della docente e della preside “sconsiderata”, “che non qualifica una città che ha dimostrato di contrastare ogni forma di discriminazione sociale. Ragusa è e sarà impegnata a favore del riconoscimento dei diritti di tutti”.

Emanuele Micilotta, vicepresidente di Arcigay Ragusa e consigliere nazionale Arcigay, ha chiesto “l’immediato allontanamento e successivo licenziamento delle docenti in questione. Non è possibile che ancora oggi nel 2021 si debba venire a conoscenza di fatti così gravi accaduti oltretutto in una scuola, che dovrebbe essere un luogo d’insegnamento, cultura ed educazione“.

Le panchine arcobaleno Marina di Ragusa sono nate nella piazza ubicata alla fine del Lungomare Andrea Doria. È stata Arcigay Ragusa a promuovere questa iniziativa, chiedendo all’Amministrazione comunale di individuare un’area pubblica in cui potere sistemare le due panchine rainbow, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica verso le problematiche dell’omofobia, della violenza e del bullismo.