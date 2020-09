Ratched, anche la lobotomia per persone LGBT nel trailer italiano della nuova serie di Ryan Murphy

Tra le serie più attese Netflix di questa neonata stagione spicca Ratched, dal 18 settembre in streaming, basata sul romanzo di successo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey, nel 1975 resa iconica al cinema da Miloš Forman.

Protagonista indiscussa l’iconica infermiera Mildred Ratched, che nel 1947 giunge in California per entrare a far parte del team di dottori che lavorano all’interno di un centro psichiatrico dove vengono attuate nuove pratiche molto cruente per studiare la mente umana. Tra queste, la lobotomia per persone LGBT, come si può vedere dal full trailer in italiano da poco diffuso. Mildred si presenta con un aspetto perfetto, se non fosse che nasconda un’anima oscura che presto emergerà in tutta la propria spaventosa realtà.

Sarah Paulson, qui anche produttrice, indossa gli abiti dell’infermiera nel 1975 magistralmente interpretata da Louise Fletcher, premio Oscar come miglior attrice. Qualcuno volò sul nido del cuculo, tra le altre cose, è uno dei tre film (insieme a Accadde una notte di Frank Capra e Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme) ad aver vinto i 5 Oscar principali (miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice e migliore sceneggiatura non originale).

A completare il cast di Ratched la divina Sharon Stone, Jon Jon Briones, Cynthia Nixon , Judy Davis, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sophie Okonedo, Vincent D’Onofrio e Rosanna Arquette. Lo stesso Murphy, che a Natale sarà su Netflix anche con The Boys in the Band, ha diretto la prima puntata.