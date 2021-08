Il conduttore Raymond Gutierrez fa coming out: “sono un membro orgoglioso della comunità LGBTQ”

2 minuti di lettura

Uno dei più famosi conduttori di programmi televisivi delle Filippine, Raymond Gutierrez, ha fatto coming out in un’intervista a Mega Magazine, mostrando molto orgoglio, ma raccontando anche le difficoltà e gli ostacoli vissuti durante il suo percorso di accettazione.

“Crescendo, è stato difficile per me persino riconoscere chi sono… Essendo parte di una famiglia che è anch’essa famosa– siamo tutti intrattenitori già da molte generazioni – non decidevo le cose da solo. Le cose che faccio non influenzeranno solo me, ma influenzeranno anche la mia famiglia. Quindi, era un po’ come un fardello che stavo portando“, ha detto.

Raymond ha raccontato anche di essere vittima di bullismo omofobico, nonostante non fosse ancora consapevole del suo orientamento sessuale. Prima di entrare in scena, sentiva spesso commenti sprezzanti sul suo conto. Ma, quando è arrivato il momento per lui di essere sé stesso ha deciso di non nascondersi più, a partire dagli amici e dalla famiglia che lo hanno compreso sin da subito.

Ha aggiunto: “Sono fortunato perché la mia famiglia non vuole altro che il meglio per me. Vogliono sempre solo che io sia felice… Avevo amici che sono come una famiglia per me. La mia famiglia prescelta che ha reso molto più facile rendersi conto che è non è mai troppo tardi per amare te stesso, non è mai troppo tardi per riconoscere quei sentimenti e affrontare le tue paure”.

Daniel Raymond vuole essere un esempio per la prossima generazione che si sente repressa, oppressa e che deve prendersi del tempo per ritrovarsi ad essere felice con sé stessa. Ha detto anche di essere un membro orgoglioso della comunità LGBTQ+: “ed è bello dirlo pubblicamente”, ha concluso.

La situazione LGBTQ nelle Filippine

Eccetto che nella capitale regionale a maggioranza musulmana (Marawi), i cittadini LGBTQ possono tutelarsi ed affrontare legalmente eventuali discriminazioni da loro vissute.

Negli ultimi anni, le persone LGBTQ+ sono sempre più integrate nella società, grazie anche all’educazione sessuale e all’insegnamento di argomenti relativi all’identità di genere da parte di attivisti e associazioni.

I matrimoni tra persone dello stesso sesso non sono ancora legalmente riconosciuti. Mentre, l’adozione di bambini orfani da parte di coppie gay è permessa.

La comunità LGBTQ+ è ampiamente visibile sia nei media che nel campo della moda e delle arti in genere.