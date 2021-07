8 minuti di lettura

In questi giorni in Italia si discute della legge sull’omotransfobia, in relazione al Disegno di Legge Zan dibattuto al Senato, dopo che è stato approvato alla Camera dei Deputati. Il punto dirimente, che rischia di compromettere l’approvazione della legge, è la questione legata all’identità di genere e al superamento dell’impostazione binaria. Una parte consistente delle forze politiche attualmente elette al Parlamento è convinta che il DDL Zan non debba contenere, tra le categorie destinatarie di una protezione contro la fobia e la violenza, l’identità di genere, e dunque la libertà di auto determinarsi maschile, femminile o non-binario.

Secondo i lettori di Gay.it il DDL Zan andrebbe approvato così com’è, dunque includendo l’identità di genere (si leggano i risultati di questo sondaggio). Ma secondo un altro sondaggio condotto da Demos per Repubblica, anche il 62% di tutti gli Italiani è favorevole al DDL Zan.

In relazione alla questione dell’identità di genere e al superamento della vecchia impostazione del binarismo, in redazione da Gay.it abbiamo preparato per voi lettori questo breve compendio dedicato a quelle tribù, comunità indigene, civiltà e culture che, già da molti secoli, hanno riconosciuto l’esistenza di un numero di generi superiori a 2, contemplando e onorando, quindi, le identità non binarie.

Tra queste società c’è addirittura chi riconosce ben 5 generi. Prosegui nella lettura per scoprire di più.

Indonesia: i Bugis di Sulawesi e i loro cinque generi sessuali

I Bugis sono il più numeroso tra i tre maggiori gruppi etnici e linguistici dell’isola indonesiana di Sulawesi, a Est del Borneo. Contano circa 3 milioni di persone.

Questa popolazione intende l’identità di genere alla stregua del ricercatore Alfred Kinsey, che individuò nell’orientamento sessuale uno spettro di possibilità e sfumature molto meno rigido di quanto sia stato fissato nella media delle civiltà e culture contemporanee.

I Bugis di Sulawesi riconoscono ben 5 generi sessuali. Oltre al genere maschile (“oroani”) e a quello femminile (“makkunrai”), ci sono questi 3 generi:

“ Calalai ” ovvero persone nate biologicamente donna, ma che vivono la loro vita come fanno tradizionalmente gli uomini, ad esempio indossando abiti tipicamente maschili e svolgendo lavori da uomo;

” ovvero persone nate biologicamente donna, ma che vivono la loro vita come fanno tradizionalmente gli uomini, ad esempio indossando abiti tipicamente maschili e svolgendo lavori da uomo; “ Calabai ”. Si tratta di persone nate biologicamente uomo, ma che si conformano in gran parte ai comportamenti e ai ruoli femminili;

”. Si tratta di persone nate biologicamente uomo, ma che si conformano in gran parte ai comportamenti e ai ruoli femminili; “Bissu”. Si tratta di un genere che può essere visto come una combinazione tra quello femminile e quello maschile, ed è quello più importante. I Bissu hanno un modo differente di vestire rispetto a quelli tipicamente maschili e femminili ed hanno anche dei ruoli specifici nella società. I Bissu sono una sorta di sacerdoti transgender che conducono rituali spirituali e sono visti come esseri sovrumani che fanno “benedizioni” alle persone.

Qui di seguito un video imperdibile per apprezzare la sacralità dei rituali dei sacerdoti Bissu.









India: Hirja, la comunità transgender indiana

Qualsiasi celebrazione che scandisca la vita di un cittadino indiano, come può essere la nascita di un figlio o il matrimonio, vede la presenza degli Hirja, una sorta di intermediari delle divinità che portano fertilità e prosperità. Gli Hirja indù sono stati menzionati in antiche storie epiche e, un tempo, gli hirja musulmani erano le guardie delle moschee.

Per Hirja intendiamo, in sintesi, quelle persone che si identificano come transgender, ma si possono identificare anche col genere maschile o femminile.

Molti degli Hirja vivono in comunità guidate da un guru, e si sostengono per tradizione e cultura di generazione in generazione.

Nel 2014, dopo anni di lotte da parte di attivisti Hirja e di ONG, la Corte Suprema ha riconosciuto questa comunità di persone transgender attraverso una specifica legge.

Per approfondire sugli Hirja, consigliamo la lettura di questo articolo di Giulia Della Michelina per Ultima Voce >

Messico: le Muxes del terzo genere

Il popolo zapoteco di Oaxaca, in Messico, riconosce l’esistenza di un terzo genere chiamato muxe. Le Muxes (nome derivante da “mujer”, ovvero “donna” in spagnolo) non si identificano, tuttavia, come donne e nemmeno transgender. E non vogliono essere classificate in base all’orientamento sessuale.

Si tratta di persone nate biologicamente uomo e che si comportano, si vestono e vivono come donne. La loro identità viene celebrata a Oaxaca, a loro è dedicato un festival di 3 giorni, al quale partecipano anche preti cattolici, a dimostrazione di quanto le Muxes siano accettate dalla comunità. Il Festival si chiama Vela de Las Intrepidas, è stato organizzato 40 anni fa da un gruppo di amici ed ora è diventato una grande festa cittadina.

Di seguito vi segnaliamo un video dedicato dal The Guardian a Le Muxes, il terzo genere del Messico.









Nord America: la cultura dei “Due Spiriti” dei nativi americani

Nelle culture dei nativi americani, le persone non discriminavano in base al genere e all’orientamento sessuale. Non esistevano ideali su come una persona debba amare un’altra. E a proposito della crescita e dell’educazione dei bambini, non veniva assegnato loro un ruolo di genere da parte dei genitori: persino l’abbigliamento dei piccoli tendeva ad essere neutrale.

I nativi americani hanno da sempre riconosciuto un terzo genere, quello dei “Due spiriti”. Per essere ancora più specifici, erano 5 i generi riconosciuti nelle tribù native americane: Donna, Uomo, Donna a due spiriti, Uomo a due spiriti, transgender.

Le persone di “due spiriti” venivano venerate da almeno 150 tribù: erano viste come dotate dalla natura ed erano, quindi, molto riverite. Venivano incluse nelle famiglie in quanto in grado di vedere il mondo attraverso gli occhi del sesso femminile e di quello maschile.

Per determinare se un bambino o una bambina fossero dotati veramente di “due spiriti”, c’erano dei rituali. In un rituale, ad esempio, un bambino veniva posto al centro di un cerchio dove gli adulti cantavano canzoni. Se il bambino iniziava a ballare in modo femminile e continuava per almeno quattro canzoni, il bambino veniva considerato in possesso di “due spiriti”.

In questo video gli amici di Them spiegano le mille sfumature di semantica, linguaggio e valenza sociale dei “Two-Spirit”, coloro che mantengono due spiriti.









Tailandia: le amatissime Kathoey non riconosciute dal diritto

In Tailandia, sono definite “Kathoey” sia le donne transgender sia i maschi gay dai modi effemminati.

All’interno della società, soprattutto nel settore dell’intrattenimento, del cinema e della televisione, i kathoey godono di una certa popolarità e prestigio, nonostante le non trascurabili difficoltà che affrontano nella vita quotidiana. I kathoey non possiedono ancora diritti e, per chi desidera fare la transizione fisica, è ancora obbligatorio identificarsi come uomo nei documenti ufficiali.

Tuttavia i Kathoey sono parte importante della cultura tailandese. Secondo Wikipedia “diversi modelli thailandesi popolari, cantanti e stelle del cinema sono kathoey e i quotidiani nazionali stampano spesso le foto delle vincitrici dei concorsi di bellezza, che sono quasi sempre kathoey. Il fenomeno non è limitato alle aree urbane: ci sono kathoey nella maggior parte dei villaggi e concorsi di bellezza appositi vengono comunemente tenuti nella maggior parte delle fiere locali”.

Ad esempio, il Miss Tiffany’s Universe è un concorso di bellezza a cui possono partecipare le donne transgender: si tratta di una delle più popolari rappresentazioni transgender al mondo.

Indonesia: i Waria musulmani transgender

In Indonesia, paese in gran parte musulmano con valori conservatori, la comunità transgender dei Waria è piuttosto inclusa nella società. Esiste, ad esempio, un luogo dove i waria hanno la possibilità di pregare insieme. Viene così superato il binarismo di genere che obbliga uomini e donne a pregare divisi nelle moschee.

La popolazione indonesiana crede che i Waria abbiano poteri spirituali ed è per questo che spesso svolgono funzioni di sacerdoti e sciamani nelle cerimonie.

Non tutti i Waria si sottopongono ad un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. In generale vivono la propria vita identificandosi nel genere femminile.

Qui di seguito un video dedicato da Vice ai “Transessuali musulmani dell’Indonesia”









Oman: gli Xanith e quel periodo di transizione di genere

Gli Xanith sono persone nate biologicamente uomo ma che si identificano, per un certo lasso di tempo, come donne. In questo periodo agli Xanith è concesso vestirsi con abiti e colori tipicamente femminili e possono violare tutte le restrizioni del purdah, ovvero la pratica che vieta agli uomini di vedere le donne attraverso la segregazione fisica o l’imposizione alle donne di coprire i loro volti. Quindi, gli Zanith possono parlare intimamente in strada con le donne e possono vedere i loro volti scoperti. Tuttavia, in questo lasso di tempo, agli Xanith non è concesso di sedere o mangiare vicino ad un uomo in pubblico, oppure di suonare strumenti musicali riservati agli uomini. Questo cambio di paradigma è tuttavia relativo a un periodo di tempo determinato. Nella maggior parte dei casi, gli Xanith tornano ad assumere il proprio ordinario ruolo di genere maschile, dunque sposeranno una donna e avranno dei figli. Alcuni posso decidere di rimanere per tutta la vita Xanith, altri ancora cambiano più volte genere. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, la condizione di Xanith è temporanea e destinata a un periodo limitato nella vita di una persona nata biologicamente uomo.

Polinesia, Samoa: Fa’afafine e Fa’afatama

“Fa’ afafine” significa “nelle maniere femminili”. Fa’afatama “alla maniera dell’uomo”. Seppur da un punto di vista legale questo terzo e quarto genere non vedano riconoscersi diritti civili, nell’arcipelago polinesiano delle Samoa la società e le comunità locali li accettano da tempo immemore. Fa’afafines e fa’afatama hanno ruoli specifici nella società samoana, un’integrazione sociale ben lontana dallo stigma transfobico delle nostre società occidentali. In quest’ottica è necessario inquadrare anche la mancanza di diritti civili riconosciuti. Una delle più importanti tradizioni Samoane, ovvero la danza del Tapou, viene guidata da fa’afafine o fa’afatama. Attraverso i loro balli e la loro commedia evidenziano argomenti tabù e invitano la società ad affrontare questioni solitamente taciute.

Il libro Memoirs of a Samoan, Catholic, and Fa’afafine (2007) è una lettura preziosa per una migliore comprensione della vita fa’afafine nella cultura samoana.

Di seguito un video sullle Fa’afafine









Magadascar: i Sekrata che maledicono chi li insulta

I Sakalava, la popolazione malgascia originaria della regione di Isaka (nella costa sudorientale del Madagascar), riconoscono un terzo genere chiamato Sekrata.

I ragazzi delle comunità Sakalava, che mostrano comportamenti e personalità tipicamente femminili, sono cresciuti dai genitori come ragazze fin dalla giovane età.

Invece di etichettare questi giovani come gay, essi sono integrati nel tessuto sociale della comunità. Addirittura, i Sekrata sono temuti e si crede che abbiano poteri magici. Si crede che possano maledire le persone che li insultano.

Hawaii: i Māhū, soggetti non binari commemorati già dal 400 a.C.

Nella cultura tahitiana e nativo-hawaiana, i Māhū sono persone che si sono incarnate in un unico corpo, pur possedendo entrambi gli spiriti di kāne (uomo) e wahine (donna). Nel periodo precoloniale delle Hawaii, i māhū erano sacerdoti e guaritori rispettati, nonostante gran parte di questa storia sia stata cancellata a causa dell’intervento dei missionari cattolici. Addirittura, ci sono dei reperti databili 400 a.C. che mostrano quanto i Māhū fossero commemorati, in quanto portatori delle arti curative da Tahiti alle Hawaii. Attualmente i māhū svolgono un ruolo importante nel portare avanti la cultura hawaiana, come la conservazione della lingua e la conservazione di attività culturali (danze tradizionali, canti e metodi di suonare strumenti musicali culturalmente specifici).

Questo breve video illustra il significato millenario dei Māhū attraverso i reperti archeologici