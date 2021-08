Reazione a Catena, Marco Liorni difende Sara Vanni dagli attacchi sessisti ed omofobi

< 1 minuto di lettura

Un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato la storia di Sara Vanni, concorrente e campionessa di Reazione a Catena, quiz estivo di Rai 1, vittima di pesanti offese sui social network anche per via del suo orientamento sessuale. Per rispondere a un meme virale che la vedeva protagonista, e che metteva in luce un certo imbarazzo di fronte a una domanda equivoca, la ragazza ha infatti rivelato sui social di essere omosessuale, scatenando la frustrazione di alcuni telespettatori ben poco civili (qui tutta la vicenda).

Dopo essersi esposta pubblicamente sull’argomento ed aver querelato i leoni da tastiera, Sara Vanni ha ricevuto il sostegno anche dal conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni. Con un post sul proprio profilo Instagram, il conduttore ha dimostrato vicinanza alla campionessa, parlando di fatto a nome dell’intera produzione:

Un abbraccio anche pubblico alla ‘nostra’ Sara. Fa bene a querelare. Chi insulta, ne risponde e apre il portafoglio (sperando che apra anche la mente). Semplice.

Un commento lapidario da parte del conduttore, accolto positivamente da decine di follower e dalla stessa Sara Vanni, che ha commentato il post con una frase di ringraziamento rivolto a Marco Liorni e a tutta la squadra del programma di Rai 1. Lo spirito è quello del grido di battaglia de Le Sibille, la squadra di cui Sara Vanni è parte. Quale? “Guardiamo al futuro“:

Grazie mille Marco e tutto il team di Reazione a Catena per i messaggi positivi che mi state mandando.