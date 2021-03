Regan, il figlio di Paul Gascoigne racconta il suo coming out a Non è la D’Urso: “Sono bisex, per me è normale” – VIDEO

2 minuti di lettura

Ieri sera ha chiuso in anticipo la propria stagione tv Live – Non è la D’Urso, dopo mesi di ascolti al ribasso e con una promessa della conduttrice ai suoi telespettatori. “Ci rivedremo a settembre“. Se così sarà lo scopriremo solo vivendo, ma sul finire di puntata Barbara d’Urso ha intervistato in diretta, e a distanza, il 25enne Regan, figlio di Sheryl e Paul Gascoigne, leggenda del calcio inglese anni ’90, visto anche in Serie A nella Lazio, nonché naufrago appena ritiratosi dall’Isola dei Famosi causa infortunio.

Regan, come scritto nel 2019, ha fatto coming out con papà Paul, che l’ha sempre sostenuto. Il giovane ballerino ha ricordato il proprio coming out con papà Gascoigne nel corso di Live – Non è la d’Urso.

Non mi sono mai posto il problema. Ho parlato in tv di questa cosa, lavoro nel settore della danza dove veniamo accettati, tutti. Non ho mai avuto problemi in relazione alla mia bisessualità. Non ho mai avuto problemi nel dover dire questa cosa a mio padre, perché la ritengo normale. Sono sempre stato molto forte, ho cercato di capire chi sono. Non ho mai avuto questa sensazione di doverglielo dire, che fosse una cosa urgente. Di dover spiegare qualcosa, per me è normale, non dovremmo assolutamente avere dei problemi.

Una “normalità” sottolineata dalla stessa D’Urso, che ha rimarcato come “bisessualità, omosessualità e eterosessualità” siano “assolutamente normali“.

Nel 2020 Paul Gascoigne si disse molto orgoglioso del figlio: “Mi scrisse un messaggio la sera prima del coming out in tv. Gli dissi, ‘Non importa cosa fai figlio, ti sosterrò al 100%, devi fare ciò che ti rende felice’. Pensai, “che Dio lo benedica“.