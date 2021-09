Ricky Martin festeggia i 37 anni di Jwan Yosef: “Ti amo con tutta la mia anima”

< 1 minuto di lettura

Ricky Martin ha voluto celebrare sui social i 37 anni di Jwan Yosef, pittore e artista svedese nato in Siria e sposato nel 2017. “Buon compleanno a mio marito. Ti amo con tutta la mia anima“, ha scritto la popstar su Instagram, in svedese, pubblicando una foto di Jwan in costume, di spalle.

I due si sono conosciuti proprio su Instagram, per puro caso. “Ci siamo mandati messaggi privati per sei mesi, poi sono volato a Londra, dove viveva, e gli ho detto, ‘Bene, incontriamoci’. Quando sono sceso dalla macchina e l’ho visto, mi sono detto: ‘Wow. Aspetta un attimo, penso che questo sia l’uomo della mia vita, credo che lo sposerò‘”, ha confessato Ricky lo scorso luglio. E aveva ragione.

Ricky e Jwan si sono giurati amore eterno nel 2017. Oggi come oggi sono genitori di quattro figli, due dei quali avuti da Martin nel 2008, quando era ancora un papà single. Successivamente sono arrivati Lucia, nel 2018, e Renn, nel 2019, tutti avuti tramite gestazione per altri.