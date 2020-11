Ricky Martin e Jwan Yosef presto di nuovo papà?

Vinto un altro grammy latino per il miglior album pop, Ricky Martin ha confidato a Entertainment Weekly che potrebbe presto diventare padre. Di nuovo. Il 48enne cantante portoricano e l’amatissimo nonché bellissimo Jwan Yosef, suo sposo dal 2016, sono già genitori di Matteo e Valentino, gemelli avuti in solitudine da Ricky nel 2008, Lucía, nata nel dicembre del 2018, e Renn, nato nell’ottobre del 2019.

“Alcune persone pensano che io sia pazzo“, ha confidato Martin, “ma amo la grande famiglia e ho un paio di embrioni che mi aspettano. Non lo so. Questo è tutto quello che ho da dire“. La popstar non si è quindi voluta sbilanciare ulteriormente, ma l’ipotesi di una famiglia ancor più ampia è tutt’altro che azzardata. “Jwan sta impazzendo al momento, ma va bene, non dirglielo“, ha simpaticamente concluso l’ex giudice di Amici di Maria.

Tutto questo con i figli più grandi nel pieno dell’adolescenza, avendo compiuto 12 anni. “La pre-adolescenza è qui e sta diventando spaventosa. È tutto un ‘Grrr … togliti di mezzo! Questa è la mia stanza, non la tua, bla bla. Ma sai, fa tutto parte della pre-adolescenza”. “In realtà questi due sono ragazzi davvero fantastici. Stanno andando molto bene a scuola, considerando ciò con cui abbiamo a che fare, e hanno una bellissima sorellina e un fratellino, interpretano il ruolo dei fratelli maggiori protettivi. Sono molto, molto orgoglioso di loro e sono molto fortunato ad avere la famiglia che ho.”