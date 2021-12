Rob Tennent presenta la sua collezione di laurea: “Grindr è la mia passerella”

3 minuti di lettura

Nell’era della pandemia anche le lauree e le presentazioni a esse collegate sono state annullate o rinviate così gli studenti di moda di tutto il mondo hanno trovato nuovi modi per compensare la mancanza di sfilate nella vita reale.

Il designer cambogiano Rob Tennent, che ha studiato fashion design alla Auckland University of Technology in Nuova Zelanda, si è rifiutato di presentare la sua collezione di laurea su Zoom, per presentarla su Grindr, creando il suo “negozio online gay“, riempiendolo dei capi del suo fashion graduate.

La collezione è pensata per la comunità queer della Nuova Zelanda, sovvertendo la cultura iper-maschilista del paese attraverso variazioni di una canottiera nera.

Ho raggiunto Rob, su Instagram dove mi ha detto: “Il mio lavoro è sempre stato molto personale, non posso scrivere o lavorare senza che quello che faccio provenga da un’esperienza vissuta, quindi quando ho iniziato la collezione mi sono chiesto, ‘cosa voglio indossare?‘” La canottiera nera è un “pezzo essenziale del mio guardaroba“. Così ha creato la sua uniforme.

I suoi modelli, spiega Rob, sono ispirati a tutto, dall’abbigliamento dei contadini alle canottiere da wrestling e agli indumenti intimi femminili come i corsetti. “Sono sempre stato una persona di cui le persone non riescono a individuare l’identità“, dice. “Non mi piace quando qualcuno si aspetta che io sia in un certo modo, mi piace sfidare quei pensieri“.

Come J.W. Anderson nel 2016, anche tu hai presentato il tuo fashion graduate su Grindr, cosa ti ha spinto a farlo?

Stavo scrollando Grindr senza meta e mi sono imbattuto in un profilo di una persona che indossava una canottiera di Helmut Lang, lì ho capito che questa app poteva essere utilizzata come strumento di marketing.

A chi si riferisce la tua moda?

La mia moda è per i fiduciosi, i minimalisti, è pensata per tutti quelli che non sottoscrivono l’idea di indossare qualcosa una volta sola.

La tua collezione sembra indagare il lato sessuale della moda, a causa di alcuni tessuti e riferimenti. Cosa ti affascina di più di questa parte della moda?

L’abbiamo visto fare molte volte e penso che come uomo queer, non sono stato in grado di esprimermi durante l’infanzia e l’adolescenza perché non ero dichiaratamente gay. Inoltre non sono mai stato sicuro del mio corpo fino a pochi anni fa, quindi questo era il momento giusto per giocare con la pelle e le sue forme.

Chi e/o cosa ti ispira quando crei?

Sono davvero innamorato del vecchio Helmut Lang. Ho solo giocato e ritagliato alcune forme sperando funzionassero. Dion Lee è un’enorme fonte di ispirazione e penso che quello che fa sia semplicemente incredibile. Uno dei miei preferiti.

Cosa ti aspetti dal tuo futuro di designer?