Roberta Metsola nuova presidente del Parlamento europeo. Da “spudoratamente pro life” alla difesa dei diritti di tutti

2 minuti di lettura

43 anni di Malta, Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento europeo, con 458 voti. Eletta proprio il giorno del suo compleanno, Roberta è la più giovane presidente di sempre nonché la 3a donna ad essere votata dopo le francesi Simone Veil e Nicole Fontaine. Succede a David Sassoli, deceduto la scorsa settimana. Tutte le massime cariche UE vedono ora donne alla guida, dopo Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea dal 1º dicembre 2019, e Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea.

Avvocata specializzata in diritto e politica europea, Metsola è diventata eurodeputata nel 2013. Volto del centrodestra europeo, è stata membro della formazione giovanile del Partito Nazionalista, il Moviment Zgħazagħ Partit Nazzjonalista, e dell’European Democrat Students, di cui è stata anche segretario generale. A suo favore hanno votato il PPE, i socialisti di S&D, i liberali di Renew, la Lega e il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei.

Nel giorno del suo insediamento, la neopresidente ha specificato come la strada per i diritti di tutti, all’interno del Parlamento da lei ora presieduto, debba rimanere al centro della politica europea.

“La nostra casa è importante. È importante per i nostri giudici sotto attacco, per i leader sanitari sotto attacco pressione; a ogni donna della nostra Unione che ancora lotta per i suoi diritti; ai vulnerabili; agli oppressi e agli abusati. È importante per coloro che sono costretti a fuggire da calamità naturali; per le famiglie delle persone uccise negli attacchi terroristici; per le nostre forze armate e per le forze dell’ordine in servizio ai sensi condizioni difficili; per chi cerca protezione; per i nostri agricoltori, le ong e gli imprenditori”. “La nostra casa conta per le nostre comunità Lgbtiq; a coloro che sono ancora discriminati a causa della loro religione, colore della pelle o identità di genere; a tutti coloro che credono nella promessa dell’Europa. Quest’Aula è importante e quando le persone si rivolgono a noi per difendere i nostri valori, troveranno in noi un alleato”.