Roberto Bolle, weekend d’amore a Venezia insieme a Daniel Lee?

L’amato ballerino ha deciso di trascorrere qualche giorno a Venezia, assieme a quello che potrebbe essere il suo nuovo compagno dai capelli rossi. Un weekend in una delle città più romantiche al mondo, insomma, per Roberto Bolle e la sua fiamma, che i più esperti hanno riconosciuto. Si tratta infatti di Daniel Lee, stilista inglese e attuale direttore creativo di Bottega Veneta.

Il ballerino 45enne e il designer di 36 anni hanno trascorso il fine settimana come dei semplici turisti, ammirando le meraviglie della città veneta, tra isole e musei.

A rivelarlo è CHI, nel suo numero in edicola da oggi, 24 giugno. La coppia ha alloggiato in uno dei più illustri alberghi della città, l’Aman Venice di Palazzo Papadopoli.

Abbraccio e un bacio tra Roberto Bolle e Daniel Lee

La coppia, come documentano i paparazzi di CHI, sabato scorso è partita dall’albergo in taxi per fare una visita a tutte le piccole isole che compongono il comune veneziano.

Molto riservati in mezzo alla gente nel corso del pranzo, concedendosi solo a qualche selfie, Roberto e Daniel si sono lasciati andare solo quando erano sicuro di non aver troppa gente intorno, passeggiando mano nella mano ma soprattutto dandosi un intenso abbraccio (e forse anche un bacio) quando erano all’interno del taxi che li ha riportati in hotel.

Ma Bolle non ha mai detto di essere gay

Roberto Bolle è sempre stato piuttosto riservato riguardo la sua sessualità. Non ha mai rivelato di essere gay. Nel 2009, nel corso di un’intervista a un giornale francese, aveva fatto una sorta di coming out. Ma visto lo “scalpore” della notizia, smentì subito, ammettendo un errore sulla lingua francese, della quale non aveva ancora una buona padronanza.