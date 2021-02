Casalino è tornato con José: “Superato il momento difficile, ora la pillola per diventare etero non la prenderei più”

2 minuti di lettura

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Rocco Casalino, in ‘tour promozionale’ per il lancio dell’autobiografia Il Portavoce, ha rivelato di essere tornato con lo storico compagno cubano José Carlos, dopo l’apparente rottura dell’anno scorso.

Io e lui andiamo per i sette anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene.

La scorsa estate, dopo la segnalazione all’antiriciclaggio di José causa trading online, la storia d’amore era esplosa. “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%“, aveva confidato Carlos a LaRepubblica. “Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l’Italia fosse il Paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze”.

Passati 7 mesi, Rocco e José sono tornati a far coppia. Casalino è poi tornato a parlare della difficile accettazione di sè, anche al cospetto di Silvia Toffanin, con quell’omosessualità faticosamente accolta, tanto dall’agognare di essere eterosessuale. “Ho fatto di tutto per esserlo, ma io sono omosessuale e contento di esserlo. La storia della pillola era più una riflessione sul fatto che non riesco mai ad avere la storia perfetta. L’ho detta quando io e Josè stavamo passando un momento difficile, perché ora la pillola per diventare etero non la prenderei più“.