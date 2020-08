Roma, consigliere choc: “Omosessualità colpa anche dei vaccini, le lobby LGBT distruggono la famiglia” – AUDIO

Un indecoroso delirio andato in scena in videoconferenza, direttamente dal consiglio del XII municipio di Roma. Massimiliano Quaresima, ex Movimento 5 Stelle e ora consigliere del Gruppo Misto, ha lasciato sgomenti i presenti con il suo inaccettabile discorso di sei minuti in cui ha motivato il proprio no a sostegno della legge contro l’omotransfobia e la misoginia appena approdata alla Camera.

Frasi sconcertanti che in un Paese normale avrebbero come prima e immediata ripercussione l’obbligo di dimissioni da parte del consigliere. A pubblicare l’audio originale FanPage.

“Tutta questa situazione delle lgbt va rivista c’è pure un “p” da aggiungere, di “pedosessuale”. Nel 1990 hanno derubricato l’omosessualità dalle malattie mentali, andrebbe rivisto il motivo per cui è stato tolto e andrebbe approfondita la questione”, ha esordito Quaresima, per poi proseguire. “C’è stato negli ultimi anni un incremento esponenziale dell’omosessualità, a partire da persone molto giovani, quasi bambini, adolescenti. Secondo alcuni biologi con cui ho parlato potrebbe essere colpa anche della vaccinazione, dato che nei vaccini ci sono cellule di feti abortiti che modificano l’informazione e trasformano i bambini”. “Ho avuto molti amici omosessuali, si parla di traumi di questi ragazzi, molti del sud, che avevano subito delle violenze e da lì hanno cambiato orientamento. Le lobby LGBT stanno distruggendo la famiglia”. “L’omosessualità è una via che porta alla morte, perché non c’è preoccupazione, non c’è vita“.