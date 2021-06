Roma, la metro Colosseo si tinge d’arcobaleno per celebrare il Pride

< 1 minuto di lettura

Il Colosseo come Porta Venezia. Per celebrare il Pride Month la fermata Colosseo di Roma si è tinta di arcobaleno, come accaduto anni or sono in pieno centro a Milano.

Anche all’epoca l’installazione firmata Netflix sarebbe dovuta rimanere solo per il Pride Month, per poi diventare permanente dopo la sollevazione social che chiese a gran voce al sindaco Beppe Sala di mantenerla rainbow 12 mesi l’anno. E così è stato.

Fare altrettanto nella Capitale, visto e considerato che all’ombra del Colosseo sorge la gay street capitolina, sarebbe sicuramente cosa gradita. A divulgare la notizia, nonché le prime foto della fermata rainbow, il Coming Out, storico locale LGBT romano con vista proprio sul Colosseo.