Roma, quasi 10.000 persone al primo corteo per la difesa dei diritti delle giovani persone trans

Una partecipazione straordinaria. 24 ore dopo il Transgender Day of Visibility (TdoV), ovvero la giornata internazionale dedicata al supporto e alla promozione della visibilità della comunità T, e a poche ore dall’ennesimo caso di transfobia al liceo Cavour, Roma è scesa in strada per il primo corteo capitolino a sostegno dei diritti delle persone trans. Un vero e proprio Pride, colorato e pacifico, che ha attraversato il centro della Capitale, partendo da Piazza dell’Esquilino per arrivare fino al Campidoglio.

Organizzata dall’associazione Gender X, la manifestazione “Protect Trans Youth” ha visto migliaia di giovani trans ritrovarsi in strada, al fianco di alleat*, genitori, amic*, compagn*, insegnanti, istituzioni. Alla politica si è chiesto un intervento diretto sulla carriera alias, sulla formazione di personale scolastico e sanitario, sulla tutela della dignità del minore, sulla legge 164 del 1982 che è ormai ampiamente obsoleta.

“Un liceo romano diceva di aver adottato la carriera alias, ma quando un ragazzo e andato lì per richiederla gli hanno detto che era contro la legge. Basta, siamo stanchi di prese in giro: vogliamo una norma ministeriale, l’autorizzazione del ministero“, ha tuonato all’Ansa Gioele Lavalle, fondatore e coordinatore di Gender X. “Hanno paura di noi ma siamo noi a subire la violenza dei professori, delle istituzioni. Viviamo nella costante paura di essere aggrediti”.

In piazza anche Marilena Grassadonia, Coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

“Oggi è una cosa meravigliosa, una boccata d’ossigeno, di speranza, di fierezza: non si era mai vista una cosa del genere. Sono orgogliosa di essere qui e di aver riempito insieme la nostra città per una battaglia di civiltà che stiamo provando a portare avanti insieme. Come Comune di Roma abbiamo dato il nostro patrocinio alla manifestazione, che non è solo una pecetta su un manifesto ma vuol dire starci e camminare insieme”. “Quanto accaduto ieri al liceo Cavour è vergognoso, strappare un manifesto vuol dire insultare la vita di persone in carne e ossa: noi ci batteremo perché questo non accada mai più e per l’introduzione delle carriere alias. Sempre più spesso a chiedercelo sono proprio i genitori di questi ragazzi, perché vogliono che i loro figli vivano e crescano in un ambiente sicuro. Andiamo avanti insieme in questa battaglia di civiltà”.