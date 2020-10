Sam Smith: “voglio dei figli, crescerli e stare con loro ogni giorno, voglio essere mamma”

Domani Sam Smith tornerà finalmente nei negozi di dischi con l’attesissimo LoveGoes, rinviato causa Covid-19 prima dell’estate e ora in arrivo. Nell’attesa Sam, in pochi anni vincitore di 4 Grammy, un Golden Globe, un Oscar, tre BRIT Awards, tre Billboard Music Awards e un American Music Award, ha confessato ad Apple Music l’intenzione di diventare genitore. Non necessariamente ora, ma entro i 35 anni.

Voglio dei bambini. Voglio tutto. Voglio avere dei figli. Voglio stare con i bambini e voglio vederli crescere e stare con loro ogni giorno. Voglio essere mamma.

Smith, dichiaratamente non-binario, preferendo “essi/loro” come pronomi, ha poi aggiunto: “Lo farò sicuramente a un certo punto, ma non ora. Sono ancora molto ambizios*, vorrei ancora cantare e continuare fare questo lavoro. È una sensazione incredibile. Ma sicuramente, i 35 anni sono il termine massimo per avere un bambino”.

Nell’attesa, Smith ha le idee chiare: “Fino ad allora lavorerò sodo sul mio culo per trovare un ragazzo – ma non si trovano assolutamente da nessuna parte a Londra! Ho cercato dappertutto. Onestamente, sono in prima linea ormai da ben tre anni ed è estenuante”. Se qualcuno vuole proporsi.

Nel corso di un’intervista a Vogue, invece, Sam ha voluto pubblicamente ringraziare Lady Gaga, a suo dire decisiva nell’aiutarlo a capire sè stesso: “Gaga è stata la ragione per cui ho iniziato a capire la mia fluidità di genere. Avevo 15 anni quando è uscito “The Fame”, ne ero ossessionato, il suo lavoro mi ha sempre dato il permesso di essere me stesso, di sentirmi orgoglioso di chi sono!“.