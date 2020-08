Sam Smith di nuovo innamorato: baci in strada a Francois Rocci – le foto

Il 28enne Sam Smith è stato immortalato nel centro di Londra con il suo nuovo fidanzato, Francois Rocci. I due ragazzi si sono lasciati andare a diversi gesti d’affetto, tutti rubati dalle macchine fotografiche dei paparazzi. Le foto pubblicate poi sul Daily Mail ci mostrano una coppia affiatata, tra carezze, baci e risate accompagnate da una pinta di birra, in un pub della capitale inglese.

Francois è un interior designer di origine francese, trasferitosi poi nel Regno Unito per studio prima, e lavoro poi. Ora, anche per una possibile nuova famiglia, appunto con Sam Smith.

Sam Smith durante il lockdown per il Covid 19

Francois Rocci appare al fianco di Sam Smith solo da pochi mesi, “salvando” di fatto il cantante dalla solitudine. In pieno blocco, infatti, Smith aveva raccontato di essere entrato in quarantena da single, e di essersi subito affidato alle app per incontri per trovare qualcuno con cui uscire. Naturalmente, gli appuntamenti erano solamente virtuali, e questo non ha fatto altro che aumentare la propria solitudine.

La solitudine

Sam Smith, ha raccontato a SiriusXM, è incapace a rimanere solo. La rottura, ad esempio, con Brandon Flynn (protagonista di 13 Reasons Why) era stata un duro colpo, che lo ha accompagnato per mesi, anche durante il tour. Durante il periodo da single, guardava con vero odio le altre coppie, in un momento in cui il romanticismo non faceva parte della sua vita. Ecco perché l’arrivo di Francois è una stata una manna dal cielo per il cantante, che può dirsi nuovamente felice.

Gli ex fidanzati del cantante

Sam Smith ha avuto diversi flirt in passato. Il primo che si ricorda è riconducibile al 2014, con Jonathan Zeizel. Dopo due anni, la star ha conosciuto Jay Camilleri. Sia Zeizel che Camileri erano modelli. Ma nel 2016, Sam Smith è stato visto anche con Andy Newton-Lee (attore) e Charlie King (calciatore). Infine, nel 2018, l’ultima fiamma degna di nota è stata Brandon Flynn.