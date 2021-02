Sanremo 2021, la lista (non ufficiale) delle cover e dei duetti in gara

2 minuti di lettura

Fuga di notizie o fake news? Nel giorno della prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021, in cui sono stati annunciati i primi ospiti e co-conduttori ufficiali, è stata pubblicata in rete la presunta lista delle cover che gli artisti in gara canteranno nella serata dedicata. Presunta, perché apparsa senza fonti sulla pagina Wikipedia del concorso per alcuni minuti, prima di essere rimossa. Si tratta quindi di informazioni da prendere con le pinze, sulla cui veridicità concorrenti e produzione ancora non si sono ancora espressi.

La lista di ventisei brani non originali è stata rilanciata online da siti e blog di spettacolo, ma le possibilità che sia uno specchietto per le allodole sono molto alte. A destare qualche dubbio, il fatto che la serata delle cover sia stata presentata come un omaggio alla canzone d’autore italiana, genere a cui non appartengono molti dei brani contenuti nell’elenco. Inoltre, l’accoppiata Noemi-Mahmood (autore del brano con cui l’artista è in gara) non concorderebbe con lo spoiler di Repubblica. Il quotidiano ha fatto infatti trapelare in un’intervista al cantautore Neffa la notizia della sua partecipazione alla serata di mercoledì. L’ex partecipante di X Factor e il cantautore canteranno Prima di andare via.

Sanremo 2021, ecco la lista (non ufficiale) delle cover

Fantasanremo, allora? Come vogliamo metterla, ecco qui la lista. Fa’ che qualcuna sia giusta…

Annalisa con Alfa: I giorni dell’arcobaleno

Arisa con Giovanni Caccamo: Non dirgli mai

Bugo con Pierdavide Carone: Ci vuole un fiore

Colapesce e Dimartino: Sotto casa

Coma_Cosa: A te

Ermal Meta con Fabrizio Moro: Pensa

Extraliscio feat. Davide Toffolo: Casa Bianca

Fasma con Rocco Hunt: Mare mare

Francesca Michielin e Fedez: La fine

Francesco Renga con Mietta: Vattene Amore

Fulminacci con Gazzelle: 50 Special

Gaia: Come Saprei

Ghemon con Patty Pravo: Portami a ballare

Gio Evan: Lontano dagli occhi

Irama con Michele Bravi: Portami via

La Rappresentante di Lista: Uomini soli

Lo Stato Sociale: Ringo Starr

Madame con Mondo Marcio: Dentro la scatola

Malika Ayane: Se stiamo insieme

Maneskin: Certi notti

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monster Band: Hanno ucciso l’uomo ragno

Noemi con Mahmood: Rapide

Orietta Berti con Massimo Ranieri: Ti lascerò

Random con I Finley: Diventerai una star

Willie Peyote con Franco 126: Vita spericolata