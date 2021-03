Sanremo 2021, il pagellone di Daniel Greco alla 4a serata – promossi e bocciati

Eccociiiii! ROUND NUMBER FOURRRR !!!

Ho avuto modo di ascoltare tutte le versioni STUDIO dei pezzi più e più volte e come avevo premesso al debutto di queste pagelle, ho di fatto cambiato idea su quasi tutte le canzoni. Perchè fidarsi del primo ascolto non è mai cosa buona e giusta. Perchè solo i cretini non cambiano mai idea.

Iniziamo perchè stasera tra nuove proposte e big abbiamo 30 e dico trrrreeeenttttaaaa esibizioni da spagellare. Lets’go o rischio di risvegliarmi Rose in Titanic che sussurra “Sono passati 84 anni e sento ancora Amadeus annunciare che mancano 12 cantanti e siamo solo alle due di notte”.