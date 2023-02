Paola e Chiara show a Sanremo 2023. Cerioni svela la genesi della reunion: “Un sogno diventato realtà” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

18 anni d’assenza dall’Ariston, 10 anni divise, e ora finalmente insieme, di nuovo fianco a fianco a tenersi la mano e a farci ballare tuttə come pazzə. Vestite Dolce e Gabbana Paola e Chiara hanno spettinato il Festival di Sanremo, stanotte, cantando per ultime dopo l’1 con sei aitanti ballerini “Furore“, pezzo che ascolteremo da qui al prossimo autunno devastandolo a squarciagola in ogni discoteca d’Italia.

Una reunion a lungo agognata da tutti i fan delle sorelle Iezzi, nata esattamente nove mesi or sono. A svelarne i retroscena Niccolo Cerioni, stylist più famoso d’Italia anche quest’anno all’Ariston grazie a Tananai e per l’appunto a Paola e Chiara.

“9 mesi fa in un piccolo bar milanese con le straordinarie e caparbie Paola e Chiara abbiamo siglato un sogno che presto è diventato un obiettivo: Paola&Chiara insieme a Sanremo“, ha scritto Cerioni sui social. “Sembrava un’utopia, in pochi ci credevano. Paola&Chiara di nuovo insieme a fare musica pazzesca, a ballare, a cantare, a fare performance felici, vere, straordinarie. Paola e Chiara, due donne forti e fragili, sognatrici pragmatiche, persone belle, artiste formidabili, musiciste pop infallibili“.

Un sogno apparentemente impossibile, come detto, che ha però presto preso clamorosamente forma. Grazie ad un gruppo di amici, formato anche da Michele Sabia e Valeriano Colucci, “durante una festa in una calda notte romana abbiamo pensato di creare un team di di lavoro unito che ama il lavoro storico di P&C e abbiamo cercato un alleato forte e lo abbiamo trovato: Pietro Camonchia e il suo collaboratore prezioso Mario Perna“, ha aggiujto Cerioni. “È nata la “Varco di Luce” , la Joint Venture Che gestisce management di P&C. Poi è successo Max Pezzali, lo stadio, Jovanotti e le spiagge. Poi è arrrivato l’affetto del pubblico e i social e la voglia di spaccare il mondo. È arrivata Furore. Poi la Sony e il miraggio reale di Sanremo. La voce di Amadeus che annuncia P&C al Tg1“.

A quel punto si è formato un team incredibile, si sono aggiunti i glitter, le mirrorball, “la voglia malinconica di ballare in luoghi magici. l’occhio prezioso di Paolo Santambrogio, i movimenti spaziali e iconici di Luca Tommassini e del suo team“. E infine, scrive Niccolo, “il palco” di Sanremo, “unico, sacro che ha materializzato per magia un sogno, un progetto ma sopratutto, un’idea. Una di quelle che non muore mai, come il pop, vero, potente, totalizzante, liberatorio. Qui, oggi: Paola&Chiara per sempre“.

Una lettera d’amore alle vere popstar d’Italia, da sempre in anticipo con i tempi, un tempo sottovalutare e ora tornate a furor di popolo nel Pantheon della musica nazional popolare.

Nella classifica di serata Furore si è classificata al settimo posto, mentre in quella generale stazione al 14esimo, su 28 brani in gara. Nella notte è uscito anche il video ufficiale di Furore, chiaramente girato in discoteca al Super Club Milano, con Paolo Santambrogio in cabina di regia e le due sorelle Iezzi più glitterate e magnifiche che mai. Con tanto di tutorial per imparare la coreografia firmata Luca Tommassini!

