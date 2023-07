Scott Hoying dei Pentatonix ha sposato il modello Mark Manio, video e foto

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Scott Hoying, 31enne cantante del celebre gruppo a cappella Pentatonix, ha sposato l’amato Mark Manio nel corso di un’intima cerimonia andata in scena venerdì scorso al Ritz-Carlton Bacara di Santa Barbara, in California.

Hoying, gay dichiarato dall’età di 17 anni e oltre un milione di follower Instagram, e Manio fanno coppia dal 2017.

Per l’occasione Scott, che ha dato vita ai Pentatonix mentre studiava alla University of Southern California, ha scritto e interpretato una canzone per il neo sposo, Four il titolo, cantata divinamente davanti a tutti gli invitati.

“Sento che tutte le nostre esperienze e scelte di vita, e gli alti e bassi, ci hanno portato l’uno verso l’altro. Questo è il momento in cui le persone che amiamo di più possono vederci fare quel passo in più“, ha detto Hoying a People. “Ho capito abbastanza presto che Mark era l’uomo dei miei sogni e mi sento sinceramente l’uomo più fortunato al mondo ad averlo sposato.”



La coppia si è sposata indossando smoking bianchi, camminando verso l’altare mentre Kina Grannis si esibiva in “Can’t Help Falling In Love”. “Questa è la nostra canzone d’amore preferita di tutti i tempi dalla nostra scena preferita del nostro film preferito“, ha spiegato Scott, facendo riferimento alla commedia Crazy Rich Asians. Per il loro primo ballo, Scott e Mario hanno chiesto a Loren Allred di cantare “Never Enough”, canzone del film The Greatest Showman. Tra gli ospiti alla cerimonia Colton Haynes, che ha confessato di aver pianto a dirotto durante tutto il matrimonio.

Famosissimi negli USA, i Pentatonix hanno vinto fino ad oggi 3 Grammy consecutivi nel 2015, 2016 e 2017, pubblicando 10 album in 7 anni.

