Scuola cristiana espelle bimba di 5 anni perché ha due mamme: “Non è adatta”

Jennifer ed Emily Parker sono state recentemente informate che la loro figlia adottiva Zoey non potrà più frequentare la Bible Baptist Academy. Ad una sola settimana dal via scolastico, la bimba di 5 anni si è così ritrovata senza scuola.

La coppia della Louisiana ha adottato Zoey, loro nipote, il 3 agosto scorso, dopo che la piccola aveva perso entrambi i genitori. “Ha perso suo padre, ha perso sua madre e ora sta perdendo la sua scuola che ama”, ha sottolineato Jennifer. “Il pastore ci ha incontrate nella sala riunioni e ha iniziato a parlare dell’identificazione di genere e del fatto che insegnano la parola del Signore, che il matrimonio è tra un uomo e una donna”, ha ricordato Emily Parker.

Zoey, a detta della scuola cattolica, “non è adatta” perché ora ha due mamme.

In una dichiarazione ufficiale, la Bible Baptist Academy ha fatto sapere di essere “impegnata a istruire e vivere secondo” gli insegnamenti della Bibbia, impegnandosi ad insegnare agli studenti che il matrimonio è solo tra un uomo e una donna. “Come istituzione cristiana, siamo protetti da leggi federali che ci danno l’opportunità di insegnare e praticare le nostre convinzioni”, ha affermato in una dichiarazione un portavoce della Bible Baptist Academy. “Ci sono momenti in cui il nostro impegno a sostenere i nostri valori cristiani non si allinea con i valori delle altre persone”. “Ci impegniamo ad amare tutte le persone tanto quanto ad attenerci ai princìpi biblici con cui le persone potrebbero non essere d’accordo o non comprendere”.

La coppia di mamme si è detta sorpresa del sostegno ricevuto in seguito alla denuncia pubblica dell’espulsione della bimba, con alcune offerte arrivate anche da altre scuole cristiane della zona. “È una benedizione sotto mentite spoglie”, ha detto Jennifer. “Ora abbiamo l’opportunità di portarla in una scuola che è un po’ più vicina ed è una nuova opportunità per lei di fare nuove amicizie“.

Insomma tutto è bene quel che finisce bene, ma l’infame schiaffo partito dalla Bible Baptist Academy fa ancora male.

