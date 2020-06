Sean Hayes di Will and Grace compie 50 anni

Sean Hayes, l’indimenticabile interprete di Jack McFarland in Will & Grace, compie oggi 50 anni. L’attore ha scritto sui social:

“Questo idiota compie 50 anni. Grazie ai miei amici, alla mia famiglia e ai fan per tutto l’amore e il sostegno in tutti questi anni. Non sarei qui senza di voi. Con affetto”.

Nato a Chicago il 26 giugno del 1970, Sean Patrick Hayes nel corso della sua carriera ha vinto un Emmy Award, 4 Screen Actors Guild Awards, un American Comedy Award e ricevuto 6 nomination ai Golden Global e una ai Tony Award (questi ultimi rappresentano una sorta di Oscar del teatro).

La notorietà ovviamente gli arriva con la comedy della NBC andata in onda tra il 1998 e il 2006 con una ripresa tra il 2017 e il 2020, ma Hayes tra le altre cose vanta una partecipazione anche in Scrubs e in 30 Rock, oltre a una sitcom da protagonista come Sean saves the world, esilarante ma purtroppo cancellata dopo 15 episodi.

Hayes ha ricoperto anche il ruolo di produttore esecutivo in Grimm, The Soul Man, Hollywood Game Night, Crowded e lo stesso Sean saves the world.

Per quanto riguarda la vita privata, Sean Hayes è legato da 14 anni al musicista Scott Icenogle. Un paio di anni fa ha raccontato a People il suo coming out con la madre quando era diciottenne, avvenuto durante il Giorno del Ringraziamento. La donna voleva inizialmente portarlo da un terapeuta, ma con gli anni è riuscita ad accettarlo.