Prisma, arriva la serie italiana Amazon che sfida le norme di genere, tra identità e aspetto fisico

Questa mattina è andato in scena a Roma il Prime Video Presents Italia 2021, con Amazon Prime Video che ha annunciato le nuove serie Amazon Original di produzione italiana, The Bad Guy e Prisma.

Durante l’evento Prime Video ha anche svelato il cast di Bang Bang Baby con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano; Kim Rossi Stuart nel ruolo di protagonista della heist series Everybody Loves Diamonds e Aurora Giovinazzo protagonista del primo film Amazon Original italiano Anni da cane di Fabio Mollo, con gli altri interpreti Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini, Sabina Impacciatore e cameo di Achille Lauro.

Ma è l’arrivo di The Bad Guy e Prisma a segnare una nuova fase dell’impegno di Prime Video, nell’aumentare gli investimenti nella produzione di serie TV italiane di finzione.

Prisma è una serie young adult, un drama di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’aspetto fisico e l’identità; soprattutto per una generazione che usa la propria immagine come strumento principale per esprimersi. La serie racconta la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta di sé coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento. La serie è creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, autori di SKAM Italia, diretta da Bessegato e prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022. Tutto tace, per ora, sul cast. “Parliamo di disabilità, diversità di genere, identità sessuali, fallimenti, senza appoggiarsi agli stereotipi“, hanno anticipato gli autori.

“Stiamo creando una programmazione curata di produzioni Original italiane eccezionali e uniche” ha dichiarato Georgia Brown, Head of European Amazon Originals, Amazon Studios. “Il nostro approccio è quello di lavorare con i creatori e i talenti italiani più innovativi per creare storie locali coinvolgenti e ambiziose per i nostri clienti, dando vita a personaggi e mondi come non ne hanno mai visti prima. Gli annunci di oggi sono il risultato di quest’ambizione e non vediamo l’ora di portare queste storie avvincenti ai nostri spettatori, non solo in Italia, ma anche agli oltre 200 milioni di clienti Prime nel mondo”.

“La proposta italiana delle produzioni Amazon Original rappresenta il culmine del nostro impegno per innovare e portare la nostra offerta a un livello superiore. Puntiamo a mantenere le nostre promesse e a offrire ottimi contenuti locali innanzitutto per i nostri clienti in Italia e siamo entusiasti di annunciare la nostra programmazione in arrivo da alcuni dei professionisti più prestigiosi e talentuosi nel panorama italiano del cinema e della TV” ha aggiunto Nicole Morganti, Head of Italian Amazon Originals, Amazon Studios. “Agli Amazon Studios ci dedichiamo a portare agli spettatori progetti variegati di filmmaker eccezionali e impegnandoci per essere la ‘casa dei talenti’. Con questa fantastica selezione di programmi scripted italiani, siamo quindi orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia di Prime Video in Italia agli showrunner, i produttori, i registi e i talenti che creeranno queste storie”.