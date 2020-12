Bonding, arriva su Netflix la stagione 2

Arriverà su Netflix entro fine gennaio la seconda stagione di Bonding, serie nel 2019 interpretata da Zoe Levin, Brendan Scannell, Micah Stock, Theo Stockman, D’Arcy Carden e Eric Berryman.

Manette, fruste e battute esilaranti hanno contraddistinto la prima stagione. Per la studentessa e dominatrice Tiff (Zoe Levin) e il suo squattrinato miglior amico gay Pete (Brendan Scannell), il sadomasochismo era una questione d’affari, non certo di piacere… o almeno non esattamente. Lavorare insieme ha ridefinito il rapporto tra i due amici, aiutandoli a ritrovare sè stessi.

Lanciata in sordina e non troppo conosciuta, Bonding si è lentamente fatta strada all’interno della piattaforma, riscuotendo discreto successo e buone critiche, tanto da meritarsi un’insperata stagione 2. Ormai sempre più prossima.