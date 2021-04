Il sesso tra persone anziane: la campagna fotografica che vuole abbattere il tabù

< 1 minuto di lettura

Il binomio “sessualità – persone anziane” sembra impossibile. In realtà, il fatto che dopo una certa età non si faccia più sesso è solo un vecchio stereotipo. Ma anche un tabù da abbattere.

A farlo ci ha pensato l’associazione benefica Relate, con la la campagna “Let’s Talk the Joy of Later Life Sex“.

L’intimità e l’amore over 70 negli scatti del fotografo Rankin

Parliamo di un modo nuovo per dimostrare che l’intimità tra le persone anziane non solo è possibile, ma avviene proprio come per una giovane coppia. Per questo motivo, il fotografo inglese di moda e ritrattista di fama mondiale Rankin ha immortalato alcuni momenti intimi tra due persone anziane over 70, includendo diversi personaggi che si distinguono per cultura, orientamento sessuale, storia, e forma del proprio corpo. Rankin pensa all’amore, non al numero delle primavere passate:

Tutti noi abbiamo bisogno dell’intimità, ora più che mai, e l’età è davvero solo un numero. La grandezza dell’amore non cambia, nemmeno nei nostri ultimi anni.

Con questi scatti, Rankin e la campagna “Let’s Talk the Joy of Later Life Sex” ci invitano a parlare di sesso e amore in tutte le sue forme e a tutte le età.

Le foto saranno pubblicate in tutto il Regno Unito, alle fermate degli autobus e nelle stazioni della metropolitana.