Sex, lo sketch di Drusilla Foer: “Il sesso è rigenerante, illuminante, energizzante. Bisogna parlarne” – VIDEO

Ha esordito ieri in 2a serata con 287.000 telespettatori e uno share del 5,14% Sex, nuovo programma di Rai3 che si è posto la mission di fare intrattenimento ma allo stesso tempo educare e informare sia le nuove generazioni (attraverso un percorso di consapevolezza del proprio corpo e degli altri) sia le più ‘vecchie’, affrontando argomenti spesso ancora tabù.

Sei puntate previste, per ora, guidate dall’ex Iena Angela Rafanelli, chiamata a trattare tutti gli argomenti legati al sesso attraverso storie e testimonianze di protagonisti che hanno provato esperienze di ogni tipo. Un salotto tv in cui parlare di cosa sia il sesso, quando nascono le prime pulsioni, del raggiungimento del piacere, del sesso nella terza età, di identità di genere con esperti e anche personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra questi, per il debutto di ieri, Drusilla Foer, protagonista di un divertente sketch al telefono con la conduttrice Angela Rafanelli, inevitabilmente ‘nervosa’ per l’imminente esordio. “Sei preoccupata? Perché sei preoccupata? La gente parla di sesso anche facilmente, le persone sono molto più aperte a questi temi di quanto si creda. Sono gli altri che vogliono farci credere che sia un problema. Tu parlane semplicemente come se tu dessi la ricetta di un uovo al tegamino”, ha consigliato Drusilla all’interlocutrice, per poi confessarle cosa sia per lei il sesso.

“Mi sta molto simpatico. Il sesso è rigenerante, illuminante, energizzante… ed è un occasione per conoscersi, per conoscere l’altro, per capire come va il mondo, comunicare: ecco perché bisogna parlarne. Liberamente, come si parla di tempo e di calcio. Stai tranquilla, andrà benissimo, questa trasmissione è necessaria perché le generazioni devono confrontarsi su questa cosa”.

Protagonista de l’Almanacco del Giorno Dopo su Rai2, Drusilla tornerà in onda in autunno con una seconda stagione del programma, come anticipato da TvBlog, per poi probabilmente sbarcare su Rai1 con una seconda serata a lei interamente dedicata, come agognato dal direttore Stefano Coletta. Ma con le elezioni alle porte e un più che ipotetico governo a trazione Meloni-Salvini, nulla è certo e tutto è possibile.

