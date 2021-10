Shawn Bennett, l’arbitro di wrestling fa coming out: “Sono gay, ero terrorizzato e ora sono felice”

2 minuti di lettura

Shawn Bennet è un arbitro della World Wrestling Federation che nel giorno del National Coming Out Day ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità. Bennet, che ancora oggi lavora nell’industria del wrestling, ha ammesso di essere stato “terrorizzato” dal vivere autenticamente il proprio io, perché impaurito dall’impatto che avrebbe avuto sulla sua carriera e sulla sua vita personale.

“Ho fatto del mio meglio per sopprimere tutti i pensieri omosessuali per molto tempo. Una volta ho frequentato a lungo una donna e per un po’ ho cercato di vivere la mia vita in quel modo“, ha scritto Shawn su Instagram. “Non sono arrivato alla mia piena realizzazione di me stesso fino ai primi anni ’20. È stato allora che ho capito che era il modo di vivere che mi avrebbe reso felice. Per quanto possa sembrare un cliché, sento di essere nato in questo modo“.

Avendo iniziato la sua carriera da arbitro all’età di 14 anni, Bennet ha poi trovato conforto nella sua identità e ha rivelato la sua sessualità a coloro che gli sono vicini. “Ho fatto coming out con amici e parenti verso i vent’anni. È stato allora che ho smesso di nasconderlo, ma non mi sarei mai messo in gioco comunque. Ho trascorso i primi 10 anni di wrestling con il terrore dalla mia stessa sessualità“.

“Sono orgoglioso di chi sono, di ciò che ho realizzato, di dove è diretta la mia vita e del mio modo di vivere“, ha concluso. “Come tutti gli altri, alla fine della giornata voglio solo essere felice, dare e ricevere amore, sia per me stesso che per gli altri“.

Poco meno di un anno fa, come dimenticarlo, è morto Pat Patterson, primo wrestler professionista dichiaratamente gay, mentre a inizio 2021 Gabbi Tuft ha fatto coming out come donna transgender.