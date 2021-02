Gabbi Tuft, coming out per la superstar del Wrestling: “Sono una donna, mi amo per come sono”

< 1 minuto di lettura

Oggi 42enne, Gabbi Tuft ha fatto coming out, presentandosi al mondo come donna transgender. Ex stella della World Wrestling Entertainment, Gabbi ha una bimba di nove anni.

Questa sono io. Senza vergogna, sfacciatamente me. Questo è il lato di me che si è nascosto nell’ombra, spaventato e timoroso di ciò che il mondo avrebbe pensato; spaventato da ciò che la mia famiglia, i miei amici e i miei fan avrebbero detto o fatto. Non ho più paura. Ora posso dire con sicurezza che mi amo, per quella che sono.

Ritiratasi nel 2014, dopo 7 anni di show nel wrestling professionistico, Gabbi ha spiegato anche il motivo di questo coming out pubblico, e quanto sua moglie e sua figlia le siano state accanto.

Gli otto mesi precedenti sono stati tra i più cupi di tutta la mia vita. Il tumulto emotivo di essere una donna transgender, dover affrontare il mondo mi ha quasi messo KO, in più occasioni. Tuttavia, il giorno in cui ho smesso di preoccuparmi di ciò che pensavano gli altri, è stato il giorno in cui sono diventata veramente senza limiti, in cui ho permesso al mio autentico io di venire alla luce. La mia amorevole moglie, la mia famiglia e gli amici più cari mi hanno accettato per quello che sono. Per loro, sarò per sempre grata.

Gabbi Tuft racconterà il suo coming out su ‘Extra TV‘, all’interno di un programma in cui si metterà a nudo, confessando timori e speranze sulla propria vita. “Da Gabe a Gabbi“, il titolo dato all’intervista esclusiva.