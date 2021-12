“Si è queer tutti i giorni”, video intervista a Gesualdo Lanza, artista napoletano

2 minuti di lettura

Gesualdo Lanza è un giovane artista napoletano che usa il cantautorato e la fotografia come strumento di indagine artistica. Nato a Napoli, Lanza ha frequentato il Liceo Artistico e sta per laurearsi in fotografia presso l’Accademia di Belle Arti della Città partenopea.

A 13 anni inizia a studiare canto e quest’anno ha intrapreso la carriera di cantautore, con dei primi pezzi scritti e composti da sé.

Vorrebbe, un giorno, conciliare e sperimentare una fusione tra le sue fotografie e la musica, “non mi penso in futuro come fotografo, non ho l’esigenza del mezzo ma è più una questione di visione“.

“Non ho mai avuto l’esigenza di scegliere un tema: lo trovo in corso d’opera; le tematiche si creano durante il percorso di realizzazione”

