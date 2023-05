Smiley, non ci sarà una 2a stagione della serie gay Netflix - Gay.it

0:00 Ascolta l'articolo

Sembrava un rinnovo scontato, quasi obbligato, viste le ottime critiche ricevute e il passaparola vincente che anche in Italia l’ha presto tramutata in una serie molto apprezzata dalla comunità LGBTQIA+, e invece la deliziosa Smiley non avrà una seconda stagione.

A darne notizia il suo stesso creatore, Guillem Cluam, nel corso di un’intervista al programma radiofonico Aquí Catalunya, alla radio SER Catalunya: “Posso dire che non ci sarà una seconda stagione, ma ci sono altre cose in arrivo che non posso dirvi in ​​questo momento“.

Protagonisti della deliziosa serie il 27enne Carlos Cuevas e il 39enne Miki Esparbé, nei panni di Alex e Bruno.

Alex ha il cuore spezzato. Aveva riposto le sue speranze in un ragazzo che dopo un paio di settimane gli ha fatto un ghosting da manuale, lasciandolo davvero sconvolto. Così prende il telefono e gli chiede spiegazioni in un messaggio vocale che avrà conseguenze inaspettate… perché finisce per inviarlo per errore a Bruno, che non conosce affatto. Questo innocente primo equivoco è il primo anello di una catena di eventi che cambierà per sempre la vita dei due.

Adattamento tv di un’opera teatrale, Smiley è stata una piacevole sorpresa per brillantezza nella scrittura e notevole alchimia tra i due protagonisti, così diversi eppure così impeccabili nell’interpretare due personaggi che apparentemente si detestano e al tempo stesso si amano, alla costante ricerca l’uno dell’altro dopo aver superato delusioni d’amore e non poche incomprensioni.

Ma Smiley 2, non si farà.





