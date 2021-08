Spencer, Kristen Stewart è Lady Diana: trailer e poster

2 minuti di lettura

Spencer, il nuovo film su Lady Diana, debutterà alla Mostra del Cinema di Venezia il 3 settembre, mentre per l’arrivo in sala si dovrà attendere qualche mese. In attesa di vederlo al cinema, la produzione ha pubblicato il primo emozionante trailer e il poster del film, in odore di pioggia di nomination agli Oscar del 2022.

A ricoprire il ruolo di Diana Spencer è Kristen Stewart, che dalle prime immagini mostra una somiglianza incredibile con la principessa del Galles.

Il trailer di Spencer

Il trailer inizia a Queen’s Sandringham Estate, residenza dove Diana e il marito Carlo trascorrono le vacanza di Natale, assieme a tutta a famiglia reale. È il 1991. La storia si concentra su questi giorni di apparente festa, nell’ultimo periodo di matrimonio tra il principe Carlo e Diana, poco prima del divorzio.

Kristen Stewart ha interpretato il suo personaggio mostrando tutta l’angoscia che la principessa stava vivendo in quel periodo buio, fatto di disturbi alimentari, depressione e dolore, il tutto nascosto per non mostrare cedimenti alla famiglia e in particolare alla Regina.

Lo spiega alla perfezione la sinossi del film:

Spencer – diretto dal regista Pablo Larraín e interpretato da Sean Harris, Sally Hawkins, Jack Farthing e Timothy Spall – racconta la relazione tra Diana e il principe Carlo mentre “abbondano voci di affari e un divorzio. C’è mangiare e bere, sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose saranno molto diverse. Spencer è un impatto su ciò che potrebbe essere accaduto durante quei pochi fatidici giorni”.

Criticato fin dall’annuncio della sua produzione, Spencer punta non solo agli Oscar ma anche al Leone d’Oro, mai vinto dal geniale regista cileno Pablo Larrain. Mai come in questi ultimi anni l’attenzione mediatica nei confronti di Diana è tornata d ‘attualità, come dimostrato dalla serie The Crown, acclamata anche per la “durezza” con cui ha affrontato i primi anni di matrimonio Carlo e la Principessa del popolo.