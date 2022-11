Omar Apollo risponde alle accuse di queerbaiting: “Succhio i c*zzi davvero”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Queerbaiting è tra i termini più utilizzati sui social, spesso a sproposito.

L’ultimo a ritrovarsi a farci i conti è Omar Apollo, cantautore di origini latine, tra le nuove promesse dell’alternative-pop oltreoceano. Nominato a due Latin Grammy nel 2022 e come Best New Artist ai Grammy 2023, Apollo si dichiara apertamente queer sin dagli esordi, con numerosi brani del suo debut Ivory dedicati ad altri uomini.

Tuttavia, negli ultimi giorni Twitter ha chiesto più conferme del dovuto, definendolo solo un altro uomo etero che ‘ama mettersi lo smalto e indossare un crop top’. Ma Apollo ci ha tenuto a chiarire ogni dubbio: “No, succhio i c*zzi per davvero” ha risposto ad un user, aggiungendo: “Da dietro 100%”.

Un altro tweet ha chiesto al cantante se si trovasse per caso nella sua ‘fase bi’, rafforzando quello stereotipo che riduce la bisessualità ad un momento passeggero prima di “decidersi”: “Non farlo” ha semplicemente commentato Apollo.

Successivamente l’artista ha condiviso sul suo Instagram insieme due donne e scrivendo ironicamente in caption: “On my straight sh*t last night” (Facevo roba etero l’altra notte).

L’artista non é né il primo né l’ultimo a dover ‘chiarire’ la sua sessualità sul web in seguito a pressioni, o addirittura, accuse da chi reclama un’etichetta a tutti i costi (vedi il caso di Kit Connor e il suo forzato coming out).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da omar apollo (@omar.apollo)

Originario di Guadalajara in Mexico e cresciuto ad Hobart, cittadina situata nella Contea di Lake nell’Indiana, durante un’intervista per The Guardian, Apollo racconta di un’adolescenza passata tra slur omofobi, ma di aver trovato maggior apertura sui social: “Non ho mai letto nulla di cattivo sulle canzoni d’amore gay” dichiara l’artista, sottolineando di voler solo dedicarsi alla sua musica e parlare di quello che vuole.

Pur non avendo mai parlato nel dettaglio della sua vita privata, gli ultimi gossip mormorano una frequentazione insieme a Frank Ocean, con alcuni brani in Ivory dedicati proprio a lui.

I pettegolezzi sono partiti in seguito ad un TikTok dove i fan mettono a confronto alcune foto e giungono alla conclusione che entrambi erano in vacanza insieme. Chiacchiere di corridoio, ma nel suo podcast Like a Virgin il conduttore Fran Tirado riporta che i due artisti si sono frequentati per almeno tre anni per poi lasciarsi: “Questo album, Ivory, è tutto dedicato a Frank” .

© Riproduzione Riservata