Stasera in Tv, The Danish Girl con Eddie Redmayne – curiosità e storia vera di Lili Elbe

Lili Elbe è stata la prima persona nella storia a sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale e a essere identificata come donna transessuale. Nel 1930 Lili andò in Germania per sottoporsi all’intervento chirurgico di riassegnazione sessuale, all’epoca ancora sperimentale. Si sottopose a cinque operazioni. La rimozione dei testicoli, la rimozione del pene e il trapianto delle ovaie, il trapianto dell’utero per poter diventare madre. La sua storia fece clamore. Cristiano X, re di Danimarca, invalidò il suo matrimonio con Gerda nell’ottobre del 1930. Nello stesso anno la Elbe riuscì a ottenere il riconoscimento legale del suo nuovo sesso e il cambio di nome, ricevendo il passaporto come Lili Elbe. Lili morì nel 1931 a causa di complicazioni, tre mesi dopo la sua quinta e ultima operazione, ovvero l’impianto dell’utero.

L’idea di un adattamento del romanzo di Ebershoff è circolata ad Hollywood per anni. Inizialmente si era pensato a Nicole Kidman, per interpretare Lili, ricalcando quanto fatto in Transamerica con Felicity Huffman. Poi la palla passò a Gwyneth Paltrow, come riportato da Wikipedia, con Marion Cotillard e Rachel Weisz ipotetiche Gerda. Quando il film è finito tra le mani di Tom Hooper, premio Oscar per Il discorso del Re, Eddie Redmayne ha fatto suo l’ambito ruolo. Ipotesi che oggi come oggi difficilmente potrebbe prendere forma, vista l’intenzione fortunatamente sempre più marcata di far interpretare ad attori transgender personaggi transgender.