Stefania Orlando madrina del Pride celebra “l’orgoglio di non accettare compromessi, siamo come siamo!”

Da sempre vicinissima alla comunità LGBT, Stefania Orlando ha fatto da madrina al Padova Pride Village, lo scorso fine settimana. Fresca di Grande Fratello Vip, e in procinto di tornare in Rai come concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, Stefania Orlando ha voluto celebrare il Pride Month con l’ennesimo messaggio di vicinanza alla nostra comunità.

“Mi è sempre piaciuto stare in mezzo alle persone, quelle vere che non si nascondono dietro una maschera, che sono fiere di essere come sono senza bisogno di fingersi migliori o di omologarsi alle convenzioni sociali o al finto perbenismo solo per essere accettate“, ha scritto sui social la conduttrice/cantante. “Sono gli ipocriti che devono essere smascherati, le persone vere non hanno nulla da nascondere e nulla di cui vergognarsi. C’è un orgoglio dentro ognuno di noi, l’orgoglio di non accettare nessun compromesso che possa vietarci di essere come siamo! Senza se e senza ma, siamo FA VO LO SI“.

Pioggia di like per la meravigliosa Stefania, nelle ultime settimane sempre in prima linea nel sostenere il DDL Zan, tanto in tv quanto sui social. La scorsa settimana, dinanzi alla notizia del 12enne aggredito e insultato solo e soltanto perché aveva lo smalto sulle unghie come gli amati Maneskin, Orlando twittava: “Credo che, oltre alla famiglia, anche una legge contro l’omotransfobia possa aiutare ad educare le nuove generazioni alla cultura dell’’eguaglianza e del rispetto“.