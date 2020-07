Stop alle terapie di conversione in Israele: il parlamento approva la legge

È arrivata ieri l’approvazione da parte della Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, della legge che vieta completamente le terapie di conversione, pratica fino ad oggi ancora eseguita da alcuni psicologi.

Per l’approvazione della legge, fortemente voluta, hanno votato a favore anche alcuni partiti dell’opposizione, dimostrando in questo modo una grande volontà nel vietare una pratica non riconosciuta, inutile e altamente pericolosa, poiché può portare anche a depressione e suicidio.