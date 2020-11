“Stop alle terapie riparative in Europa”: La richiesta di All Out alla Commissione Europea

L’organizzazione internazionale LGBT+ All Out sta conducendo una campagna che chiede alla Commissione Europea di agire contro le “terapie riparative” ed esortare gli Stati membri e dichiararle illegali. Il Parlamento europeo, le Nazioni Unite e tutte le principali organizzazioni di salute mentale e fisica hanno condannato queste pratiche, ancora oggi praticate in oltre 69 Paesi in tutto il mondo, inclusi alcuni Stati membri dell’UE.

Attualmente, tali pratiche sono state bandite solo in Germania, Malta e in alcune regioni della Spagna. Altri Stati membri dell’UE, come la Francia e il Regno Unito, stanno pianificando di farlo. Tuttavia, poiché molti Stati membri non si stanno ancora muovendo in questa direzione, la Commissione europea ha la responsabilità di passare all’azione.

In pochi giorni All Out ha raccolto oltre 28.000 firme, inviate via e-mail il 9 novembre 2020 alla Vicepresidente della Commissione, Valori e trasparenza, Věra Jourová, alla Commissaria all’Uguaglianza, Helena Dalli, e alla Commissaria per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Stella Kyriakides.

Queste le parole di Yuri Guaiana, Senior Campaigs Manager in Italia di All Out.