Tale e Quale Show, le 10 esibizioni più queer della storia del programma – video

Vladimir Luxuria che imita Ivan Cattaneo in Una zebra a pois. Oltre all’imitazione magistrale, un guizzo di originalità nella scelta dei personaggi da assegnare ai vip in gara. Anche la coreografia a corredo ha aiutato Vladimir ad immergersi nell’atmosfera ska di Cattaneo.

Leonardo Fiaschi e Antonio Mezzancella che imitano J-Ax e Fedez in Vorrei ma non posto. Si merita un posto nella raccolta delle esibizioni queer per il bacio inatteso fra i due imitatori a fine performance, che tanto stupì Carlo Conti. In attesa della reinterpretazione di quello fra Boss Doms e Achille Lauro.

Tale e Quale Show, le 10 performance più queer della storia del programma: da Cher a Cristiano Malgioglio

Serena Rossi che imita Giorgia in Vivo per lei, in coppia con Matteo Becucci. Serena Rossi, televisivamente parlando, deve molto a Tale e Quale Show. La performance nei panni di Mia Martini le ha concesso di lavorare sul personaggio e di interpretarlo anche nel biopic dedicato alla cantante scomparsa nel 1995. Qui nei panni della Todrani, in una performance mai eseguita dal vivo dagli artisti originali.

Walter Nudo che imita Cher in Strong Enough. Improbabile, a tratti inguardabile, ma comunque irresistibile. Quasi il momento più alto della carriera di Walter Nudo, che non si comprende perché non abbia optato per una tinta mogano anche per la vita quotidiana.