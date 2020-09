Taylor Mega, “gli asessuali hanno problemi di salute fisica e mentale”. Poi le scuse

Dall’alto dei suoi quasi 2 milioni e mezzo di follower, Taylor Mega ha ieri scatenato un putiferio social, insultando pesantemente gli asessuali. A chi le chiedeva cose pensasse di loro, l’influencer ha incredibilmente risposto “problemi di salute fisica e mentale”. La replica Instagram è stata poco dopo cancellata, ma lo screenshot ha fatto immediatamente il giro del web, tanto da costringere la 26enne modella, influencer e imprenditrice italiana a fare retromarcia e a chiedere scusa.

Mi sono informata sugli asessuali e ho visto che non è un problema, ci sta che uno dica una str*nzata e poi la tolga. Mi dispiace per chi si è sentito offeso. Gli asessuali non sono persone con problemi, ma persone a cui non piace avere rapporti. C’è chi a piace tanto, tipo me, e a chi non piace. Mi scuso con queste persone che si sono sentite offese dalle mie dichiarazioni.

Il problema è che prima di scrivere certe cose, dinanzi a due milioni e mezzo di persone, bisognerebbe informarsi. E non il contrario, cedendo all’informazione dopo aver già gratuitamente pubblicato esternazioni semplicemente imbarazzanti. Una persona asessuale non ha il desiderio di avere un rapporto sessuale, ma questo non significa che non possa eccitarsi e masturbarsi. L’asessualità non è una malattia, perché non significa mancanza di libido a seguito di traumi o terapie mediche, ma molto più semplicemente l’assenza di un desiderio che fin dalla nascita non c’è mai stato. L’1% della popolazione mondiale si definisce asex, e il 70% di questi sono single.