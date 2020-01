Grande Fratello Vip: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla quarta edizione

C’è grande attesa per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. La nuova stagione del reality show di Canale 5 partirà in pompa magna martedì 7 Gennaio in prima serata, per tornare poi anche il 10 Gennaio per due appuntamenti settimanali (ascolti permettendo). Alfonso Signorini passa alla conduzione per la prima volta, mentre tra i commentatori ci saranno Wanda Nara e Pupo. Per ora sono ancora top secret le novità di questa quarta edizione, ma il cast dei Vip che varcheranno la soglia della Casa più spiata d’Italia si è finalmente delineato, dopo rumor e indiscrezioni.

In toltale sono 22 i partecipanti al Grande Fratello Vip del 2020 e sono divisi in tre gruppi: i concorrenti uomini, le donne e gli ex Gieffini. Infatti per la quarta edizione, Alfonso Signori ha voluto chiamare a raccolta alcuni tra i partecipanti più noti nella speranza di creare un effetto revival tra i fan del Grande Fratello. Ovviamente, non entreranno tutti nella Casa durante la prima puntata, ma gli ingressi verranno scaglionati settimana dopo settimana. Se questo Grande Fratello sarà un successo? Sulla carta il cast pare funzionare, dato che c’è un mix ben congeniato di Vip più o meno noti e di super donne che potranno regalare momenti trash da antologia. E gli ex partecipanti? Una mossa molto intelligente.

Tra i concorrenti di sesso maschile ci saranno:

Andrea Denver (modello), Antonio Zechila (attore ed ex concorrente de l’Isola dei Famosi 3), Andrea Montolvoli (attore e concorrente di Ballando con le Stelle 5 e l’Isola dei Famosi 10), Aristide Malnati (giornalista, papirologo e ospite in diverse puntate di Chiambretti Night), Fabio Testi (attore), Ivan Gonzalez (influencer, tentatore in Temptation Island Vip e tronista di Uomini e Donne), Michele Cucuzza (giornalista del TG2), Pago (cantante ed ex Temptation Island Vip), Paolo Ciavarro (figlio di Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi).

Le donne che entreranno nella Casa sono:

Adriana Volpe (volto di Mezzogiorno in Famiglia e dei Fatti Vostri), Antonella Elia (showgirl), Barbara Alberti (giornalista e scrittrice), Carlotta Maggiorana (vincitrice di Miss Italia 2018), Clizia Incorvaia (ex moglie del leader de Le Vibrazioni), Fernanda Lessa, (modella), Lucia Nunez (volto storico di Vivere e Incantestimo), Paola di Benedetto (modella e Madre Natura in Ciao Darwin 7), Rita Rusic (attrice).

E infine tra gli ex concorrenti che torneranno al Grande Fratello spuntano:

Pasquale Laricchia (ha partecipato alla terza edizione), Patrick Pugliese (star della quarta e alla dodicesima edizione), Salvo Veneziano (imprenditore della prima stagione), Sergio Volpini (è stato il celebre ottusangolo).