Tenebre e Ossa 2, spazio all’amore gay nella nuova stagione della serie fantasy

È uscita oggi su Netflix la 2a attesissima stagione di Tenebre e Ossa, adattamento Netflix dei romanzi fantasy di Leigh Bardugo, con una novità particolarmente attesa dai fan della saga. L’arrivo di Wylan, nuovo personaggio interpretato da Jack Wolfe, chiamato ad intrecciare una storia d’amore con Jesper, interpretato ancora una volta da Kit Young. Intervistato da Attitude, il 27enne attore ingese si è detto entusiasta di poter dare forma ad un personaggio dichiaratamente queer all’interno di una serie fantasy. Cosa solitamente rara, per quanto recentemente visto anche in Willow.

“Crescendo, non ho visto molti personaggi come il mio in grandi serie fantasy, coinvolti in grandi combattimenti e battaglie, in scene di violenza, con armi magiche”. “Penso che vedere un personaggio come Wylan in quelle situazioni sia davvero una cosa fantastica, è qualcosa che in realtà non si vede spesso“.







Wolfe ha precisato come la queerness del suo personaggio non sia mai al centro della storia. “Si innamora, si trova in situazioni pericolose, sull’orlo di così tante ed enormi poste in gioco, ma non viene mai punito per l’amore a cui va incontro strada facendo. Non è la sua queerness a rappresentarlo“.

D’altronde nel magico mondo di Tenebre e Ossa tutti i personaggi esistono all’interno di un universo in cui la loro sessualità non interessa a nessuno. “La prima volta che i nostri personaggi si tengono per mano in pubblico, mi sono fermato e ho chiesto alla sceneggiatrice: ‘Solo per controllare, siamo in una nuova parte della mappa che Wylan non ha mai visitato prima, e si tiene per mano con Jesper. Solo io mi guarderei attorno per assicurarmi che vada bene prima che continuino a camminare?’. Christina Strain, la sceneggiatrice di quell’episodio, mi ha risposto: ‘In questo universo a nessuno verrebbe in mente che non sia permesso loro di tenersi per mano in qualunque posto si trovino’. Mi ha colpito perché anche come attore, girando in un Paese diverso dal mio e tenendosi per mano con un uomo, tutte queste cose ti passano per la testa ed è davvero difficile scrollarsele di dosso”.

Jack Wolfe ha attinto dalla propria dichiarata queerness per dar forma al proprio personaggio, tanto dall’aver apprezzato che la scelta sia ricaduta su un attore dichiaratamente LGBTQIA. “Tutto quello che posso dire è che, da persona giovane, queer, consapevole della propria identità, capisco cosa significhi vedere un personaggio gay che apprezzo e poi scoprire che anche l’attore che lo interpreta è gay, ed è riuscito ad arrivare sul set. Come bambino gay che si sentiva solo, come molti di noi all’epoca, avere altri di questi esempi sarebbe stato meraviglioso”. “Sono però anche molto interessato al diritto di ogni persone di scoprire la propria sessualità o la propria identità nei propri tempi e modi. A volte è pericoloso cercare di capirlo o costringere le persone a dire cose che non sono ancora pronte a dire. Voglio proteggere ferocemente il diritto di ogni persona a capirlo da sola. È meraviglioso avere attori che sono abbastanza felici e al sicuro da essere dichiaratamente e orgogliosamente queer, ma non funziona per tutti in questo modo“.

Nella stagione 2 di Tenebre e Ossa, interpretata da Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej Ghafa), Kit Young (Jesper Fahey), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Lewis Tan (Tolya Yul-Bataar), Anna Leong Brophy (Tamar Kir-Bataar), Jack Wolfe (Wylan Hendriks), Patrick Gibson (Nikolai Lantsov) e Ben Barnes (Generale Kirigan), Alina Starkov è in fuga.

Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all’apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l’occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce…

