Disney+ cancella Willow, non c’è futuro per la storia d’amore tra Kit e Jade

L’annuncio a sorpresa. Non ci sarà una 2a stagione di Willow, la serie originale live-action Disney+ basata sul film fantasy del 1988 all’epoca diretto da Ron Howard. La notizia firmata Deadline arriva a due mesi dalla conclusione della prima stagione composta da otto episodi, con una splendida storia d’amore lesbica al suo interno, con protagonista una principessa e un’aspirante cavaliera.

Eppure Willow, vero e proprio sequel tv del film anni ’80, era stata ben accolto dalla critica, con un 83% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Le associazioni LGBTQIA+ d’America avevano applaudito lo studios per la sottotrama d’amore queer, finalmente inclusiva e rappresentativa di una comunità da sempre esclusa, con due giovani donne innamorate all’interno di un fantasy. Una cosa mai vista prima. Evidentemente la serie non ha generato quell’hype e quei numeri che Disney e LucasFilm si aspettavano, facendo anche leva sugli ingenti costi di produzione.

Nella serie lo stregone Nelwyn era tornato anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, per guidare un improbabile gruppo di eroi in una missione alla scoperta di un mondo al di là di ogni immaginazione. Kit, interpretata da Ruby Cruz, è una ribelle principessa che i genitori vorrebbero dare in sposa ad un giovane principe che lei non ama, anche perché il suo cuore batte per l’amica Jade, interpretata da Erin Kellyman, ragazza orfana che vuole diventare primo cavaliere donna di palazzo. Al termine della prima puntata, quando Kit decide di fuggire dalle nozze da altri organizzate, scatta anche il tenero bacio, a fugare qualsiasi dubbio legato al rapporto tra le due ragazze, che sul finale dichiarano più volte il reciproco amore.

Sul set si era rivisto il celebre Warwick Davis ancora una volta nel ruolo del protagonista, con Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel e Tony Revolori a completare il cast e Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Jonathan Kasdan, Tommy Harper, Wendy Mericle, Roopesh Parekh, Ron Howard e Samie Kim Falvey executive producer.

Jonathan Kasdan ha scritto il pilot ed è stato co-showrunner insieme a Wendy Mericle. Non è da escludere che Willow possa in futuro tornare, con spin-off e/o prequel da abbracciare, ma la speranza è che Disney+ non voglia tornare sui propri passi, con produzioni tv e cinematografiche ancora una volta limitate ad una sola rappresentazione, ad un solo tipo d’amore, ad escludere un’intera comunità.

