Il testo di “Un giorno in Pretura”: Fedez le canta a Renzi, Meloni e Salvini in ‘Disumano’ (VIDEO)

Nella notte è uscito Disumano, nuovo disco di Fedez già ‘criticato’ da Selvaggia Lucarelli per come il rapper avrebbe a suo dire strumentalizzato il DDL Zan per vendere il proprio prodotto, ma è all’interno dell’album che si fa strada un pezzo da subito diventato virale. Con annesse e prevedibili polemiche in arrivo.

Un giorno in Pretura il titolo del brano, introdotto dalla voce di Giuseppe Cruciani che sottolinea come “la seguente canzone contiene un linguaggio scurrile”, a tal punto che “per il suo contenuto non dovrebbe essere ascoltata da nessuno”. Pronti, via e Fedez parte immediatamente all’attacco di Matteo Renzi, con l’ormai celebre “first reaction: shock” a fare da sottofondo per poi lasciare spazio a strofe inequivocabili. Fedez critica l’ex premier per i suoi legami con l’Arabia Saudita, accusandolo di essersi preso “ottantamila petroldollari” da quei sauditi che pur non volendo ammettere il bavaglio messo ai giornalisti, “li mettono direttamente nel bagaglio a mano“. Ma non finisce qui.

“Un ex-premier che fa complimenti sotto dettatura“, canta il rapper. “Ho una cazzo di dittatura, che cattura e taglia la testa ai gay perché contro natura (Rinascimento)“, insiste l’ex giudice di X Factor, in riferimento ad una tristemente celebre conferenza tenuta da Renzi in Arabia al cospetto del principe Bin Salman (“Un luogo dove ci sarà un nuovo Rinascimento“), denunciato per crimini contro l’umanità.

Ma il marito di Chiara Ferragni ne ha per tutti, attaccando anche Lega e Fratelli d’Italia. “Voi lo arricchite sto Amazon. Io mi faccio arricchire da Amazon“, sottolinea il rapper che è volto di Amazon Prime con Lol – Chi ride è Fuori e la docu-serie Ferragnez in arrivo, prima di puntare il dito contro Giorgia Meloni, che grida: «Allo scandalo, boicottate la mafia di Amazon, e comprate il mio libro “Io sono Giorgia”». «Oddio ma è primo su Amazon!», canta Fedez , poco dopo all’attacco del partito di Matteo Salvini (“E pensare che l’eutanasia in Italia sembrava una cosa utopistica/Quando per morire qui basta dare un pugno in faccia ad un assessore leghista/Sparagli Piero, sparagli al nero/Miragli al cuore, non mirare al cielo“). Un Federico Leonardo Lucia (questo il suo vero nome all’anagrafe) tornato a bomba tra radio e negozi di dischi con un album contenente 20 pezzi. Uno di questi, ovvero Un Giorno in Pretura, da subito chiacchieratissimo.

Non è certamente la prima volta che il rapper si scaglia contro Meloni, Salvini e Renzi, con l’ex premier attaccato la scorsa estate dopo il dietrofront di Italia Viva nei confronti del DDL Zan, al grido: “Sei un paladino dei diritti o il solito paracu*o?“.

