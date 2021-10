The History Of Sound, Josh O’Connor e Paul Mescal innamorati al cinema

< 1 minuto di lettura

Josh O’Connor, vincitore di un Emmy per la sua interpretazione del principe Carlo in The Crown, e Paul Mescal, esploso grazie alla miniserie BBC/Hulu Normal People, reciteranno in The History of Sound, adattamento dell’omonimo romanzo di Ben Shattuck, vincitore del Premio Pushcart.

Il film – annunciato dalla società di produzione End Cue – è descritto come una “storia d’amore universale” che sarà diretta da Oliver Hermanus, vincitore della Queer Palm nel 2011 per Beauty e due anni fa in gara per il Queer Lion a Venezia con Moffie.

La storia segue due giovani uomini, Lionel (Mescal) e David (O’Connor), che durante la prima guerra mondiale registrano le vite e le voci dei propri connazionali. Innamorandosi l’uno dell’altro.

“Mi sono innamorato all’istante del bellissimo racconto di Ben Shattuck e sapevo che dovevo essere coinvolto nel suo adattamento sullo schermo“, ha detto Hermanus. “Paul e Josh sono due degli attori più promettenti della loro generazione, che condivideranno con noi performance profondamente piene di sentimento. Questa è una storia d’amore inaspettata che ha bisogno di essere raccontata: è un viaggio attraverso la vita dell’America, attraverso il XX secolo e le tradizioni della musica popolare americana, tutto visto attraverso il legame tra due uomini immersi nella storia del suono. Questa storia innegabilmente potente risuonerà sicuramente con il pubblico di tutto il mondo“.

Via alle riprese nell’estate del 2022, prevalentemente negli Stati Uniti, per poi farsi vedere anche nel Regno Unito e in Italia.