The Proud Family: Zachary Quinto e Billy Porter saranno 2 papà gay per la Disney

Su Disney + si stanno ultimando i lavori della nuova serie animata “The Proud Family: Louder and Prouder“, in arrivo sulla piattaforma di streaming nel 2022.

Nomi – o meglio, voci – di spicco per “impersonare” in particolare due personaggi della serie, ovvero due papà gay, che hanno chiesto in prestito la voce a Zachary Quinto e Billy Porter. I due attori doppieranno rispettivamente Barry Leibowitz-Jenkins e Randall Leibowitz-Jenkins. La ragazza che adotteranno, la 14enne Maya Leibowitz-Jenkins, verrà doppiata da Keke Palmer, attrice e cantante americana.

Il storia della revival The Proud Family

La storia di “The Proud Family” si concentrerà sulla figura di Penny Proud (doppiata da Kyla Pratt) e la sua famiglia: papà Oscar (Tommy Davidson) e mamma Trudy (Paula Jai ​​Parker), i gemelli BeBe e CeCe, e la nonna Suga Mama (JoMarie Payton).

La serie che uscirà il prossima anno su Dinesy + è un revival della stessa sitcom, andata in onda dal 2001 al 2005. Da quanto si apprende, la nuova produzione terrà fede alla storia iniziale di Penny Proud, riprendendola da dove si era interrotta 16 anni fa.

Ad accompagnare le nuove voci, vi saranno anche gli stessi doppiatori della prima serie, tra cui Cedric the Entertainer come zio Bobby, Carlos Mencia nel personaggio di Felix Boulevardez, Maria Canals-Barrera come Sunset Boulevardez e Alvaro Gutierrez nel ruolo di Papi.

Tutte le puntate andate in onda fino al 2005 sono già disponibili su Dinsey +. Per la nuova serie, invece, si dovrà pazientare ancora qualche mese.