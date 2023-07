The Woman in Me: cover, sinossi e data d’uscita dell’autobiografia di Britney Spears

0:00 Ascolta l'articolo

Una delle autobiografie più attese dell’anno. Uscirà il 24 ottobre The Woman in Me, memoir di Britney Spears che ne ha svelato la cover ufficiale. Il libro arriva due anni dopo la cessazione della tutela paterna che per 13 anni ha controllato l’intera esistenza della popstar.

Via People Jennifer Bergstrom, vicepresidente senior ed editrice di Gallery Books, ha dichiarato: “La convincente testimonianza di Britney in udienza pubblica ha scosso il mondo, ha cambiato le leggi e ha mostrato la sua forza e il suo coraggio. Non ho dubbi che il suo libro di memorie avrà un impatto simile e sarà l’evento editoriale dell’anno. Non potremmo essere più orgogliosi di aiutarla a condividere finalmente la sua storia”.

Il libro è stato descritto da Gallery Books come “Una storia coraggiosa e sorprendentemente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza”.

Si legge inoltre: “Scritto con notevole candore e umorismo, il rivoluzionario libro della Spears illumina il potere duraturo della musica e dell’amore – e l’importanza di una donna che racconta la propria storia, alle sue condizioni, finalmente. “

Nella sua testimonianza in aula per liberarsi dalla tutela, nel 2021, Britney raccontò alcune sconcertanti verità di assoluto controllo sulla sua vita, sulle sue finanze, sul suo privato. Ciò includeva il non potersi sposare e il non poter avere figli.

Britney ha rivelato come suo padre amasse controllarla, supplicando la corte di Los Angeles di liberarla, perché “non sento di poter vivere una vita piena”.

The Woman in Me sarà la sua storia, per la prima volta raccontata in prima persona, con la propria voce, senza censure. Per pubblicare il libro Britney avrebbe strappato un accordo da 15 milioni di dollari.

In Italia The Woman in Me sarà pubblicato dalla casa editrice Longanesi, in contemporanea all’uscita americana.

