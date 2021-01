Tivoli, dá del “froc*o” in consiglio comunale in diretta streaming – video

IL CONSIGLIERE OSIMANI DÀ DEL FR***O AL CONSIGLIERE NAPOLEONICi viene il vomito a sentire insulti omofobi da un… Posted by Una Nuova Storia on Thursday, December 31, 2020

Chiusura di 2020 con un nuovo episodio di omofobia istituzionale. Nel corso di una seduta on line del consiglio comunale di Tivoli, da un microfono aperto si è candidamente sentito un insulto omofobo. In quel momento stava parlando il consigliere di maggioranza Gabriele Terralavoro, Tivoli Mia, che replicava al leghista Andrea Napoleoni inviandogli dei baci in modo ironico. Poi, improvviso, quel “froc*” sentito a chiare lettere. Insulto uscito dalla bocca di Gianfranco Osimani, Tivoli Perla d’Italia, che ha così provato a giustificarsi: “Non era rivolto a Napoleoni ma ad un video che stavo vedendo con il collega Marinelli con cui ero in stanza in quel momento”. Come se fosse lecito comunque urlare “froc*”, anche se non rivolto a dei colleghi.

“Ci viene il vomito – hanno rimarcato dalla lista Una Nuova Storia – a sentire insulti omofobi da un consigliere di maggioranza, peraltro presidente della commissione ai servizi sociali, pronunciati pubblicamente in questo spezzone del consiglio comunale. Giudicate voi. Richiediamo le dimissioni immediate del consigliere Osimani. Ci auguriamo inoltre che Tivoli trovi, prima o poi, un sindaco e un presidente del Consiglio Comunale che fungano davvero da garanzia contro questi atteggiamenti gravissimi, che prendano le distanze da episodi come questo invece di minimizzarli per convenienza politica”.

Duro anche Andrea Napoleoni, come riportato da TiburnoTv: “Gli insulti rivolti ai consiglieri di opposizione da parte di Terralavoro ed Osimani durante il Consiglio Comunale di ieri, sono gravissimi come lo è il silenzio assordante dell’esimio Prof. Proietti e il grave comportamento del Presidente del Consiglio Comunale che fa lo sceriffo della maggioranza! L’epiteto omofobo pronunciato a micrifono aperto da Osimani mentre in modo ironico e distensivo inviavo baci a Terralavoro che inveiva contro di me, rende l’idea del livello di questi “signori” che, lo ricordo, rappresentano la Città di Tivoli”.