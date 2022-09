Tiziano Ferro, nuovo singolo: “la vita è splendida e le cose potenti arrivano”

2 min. di lettura

Fan di Tiziano Ferro alzate le antenne perché il suo atteso ritorno è alle porte!

La popstar italiana più amata ha annunciato l’uscita del nuovo singolo La Vita Splendida, rilasciato su tutte le piattaforme questo venerdì 9 settembre. Il brano, scritto in collaborazione con artisti del calibro di Brunori SAS e Dimartino, anticipa l’arrivo di Il mondo è nostro, ottavo album in studio che l’artista definisce “uno dei più complessi della sua vita”, pre-ordinabile questo venerdì e disponibile in tutti gli store dal 16 Settembre.

La Vita è Splendida si presenta come un inno all’amicizia, in un dialogo vulnerabile e intimo che esorcizza insicurezza e fragilità, liberandoci dalle nostre paure: “La vita splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni” spiega Ferro “Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’Amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici”.

Un nuovo progetto forte come neanche Ferro avrebbe immaginato, in quanto “le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare“, preannunciando il nuovo lp che sarà composto da 13 brani incisi a Los Angeles nell’arco degli ultimi tre anni. Ferro lo scorso Febbraio è diventato papà di Margherita e Andres, insieme al marito Victor (al suo fianco da tre anni e passa). Sempre quest’anno il cantautore ha visto il pignoramento di 9 milioni di euro dal Tribunale Civile di Latina per conto dell’Agenzia delle Entrate dello Stato Italiano (di cui abbiamo parlato meglio in quest’articolo), ma tra alti e bassi l’artista di Latina resta irrefrenabile nell’arco di una storica carriera che continua a conquistare i cuori del pubblico italiano a distanza di anni.

Il Mondo è Nostro sarà accompagnato da un nuovo tour TZN 2023, in arrivo il prossimo anno, di cui sono stati resi disponibili i biglietti per le nuove e vecchie date (in seguito alla cancellazione dei concerti previsti nel 2020/2021).

Di recente Tiziano si è anche impegnato nel supporto di un rifugio per la salvaguardia degli orsi in Vietnam. L’associazione Animal Asia ha infatti ricevuto l’aiuto di Tiziano per la costruzione di un nuovo rifugio. L’orso è sempre stato un animale amatissimo da Ferro.

