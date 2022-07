Tiziano Ferro, il fisco pignora 9 milioni, ma lo Stato non riconosce la sua famiglia

2 min. di lettura

Tiziano Ferro si è visto convalidare dal Tribunale Civile di Latina per conto dell’Agenzia delle Entrate dello Stato Italiano il pignoramento di 9 milioni di euro. La sentenza è arrivata il 15 Luglio, ma è stata resa pubblica da poche ore dal quotidiano locale Latina Oggi. La società “Tzn Srl” di proprietà del cantautore italiano avrebbe omesso di versare tasse tra il 2006 e il 2008, quando Tiziano viveva nel Regno Unito. Si tratterebbe di tasse Irpef, Irap e Iva.

Il contenzioso va avanti da anni e fa riferimento alla modalità, adottata da molte aziende e personaggi famosi, che trasferiscono la propria residenza in luoghi con tassazioni minori. Niente di male, ma bisognerebbe vivere in quei paesi, per aver diritto a pagare le tasse in loco. Se invece hai la residenza in Gran Bretagna, ma vivi in Italia e il tuo business è in Italia, dovresti pagare le tasse in Italia.

Fedez l’aveva punzecchiato anni fa, spiegando che Tiziano ha un passato fiscale torbido. Sull’atteggiamento di Tiziano con il fisco italiana aveva avuto da ridire anche Selvaggia Lucarelli, che si era lamentata del fatto che Ferro fosse coinvolto da un ministero dello Stato Italiano come testimonial, proprio lui che dall’Italia aveva preso le distanze – geografiche – pur di non pagare le tasse.

“Latia oggi” ha spiegato che Tiziano Ferro, che ora risiede da anni a Los Angeles (si ricorderà infatti il documentario di Amazon Prime, con gran parte delle scene girate in California), si era opposto al pignoramento, ma il tribunale ha deciso che non ci sono i presupposti per la sospensione di quel pignoramento, e ha dato il via libera all’esecuzione. Si tratta comunque per ora di una misura cautelare, ora Ferro potrà richiedere il giudizio di merito e in quella fase eventualmente dimostrare che in Gran Bretagna, in effetti, lui viveva.

L’accusa di evasione a Tiziano parte nel 2013: condannato a pagare 3 milioni di euro per compensi non dichiarati, nel 2017 era stato assolto con formula piena dalla Corte d’appello. Ma la Cassazione aveva ribaltato la sentenza, spiegando che il trasferimento in Gran Bretagna era stato fittizio e anzi sottolineando che, essendo Tiziano Ferro una persona famosa e influente, dovrebbe a maggior ragione mantenere un comportamento etico.

A proposito della sua vita trascorsa in Gran Bretagna, Tiziano aveva negli anni dichiarato che nel Regno Unito aveva potuto vivere con più tranquillità la propria condizione di persona omosessuale famosa e non dichiarata. Poi il coming out, il matrimonio, i figli.

Tiziano è sposato dal 2019 con Victor Allen. La coppia ha due figli, Margherita ed Andres. In Italia questa famiglia non esiste.

Non è mai giusto evadere il fisco, ed è giusto che Tiziano se la veda con i Tribunali. La giustizia farà il suo corso. Ma le nostre vite e la nostra contribuzione sociale attraverso le nostre famiglie continuano a non esistere in questo paese che ci chiede soltanto di pagare le tasse.

Doveri sì. E i diritti?

