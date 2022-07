“Together as Ourselves”, Vans rende omaggio all’inclusività con un progetto artistico

3 min. di lettura

Vans, marchio che negli anni si è consolidato come icona globale dell’esplorazione creativa, presenta la mostra “Together as Ourselves”, in programma negli spazi della Galleria d’Arte Spazionoto, nel cuore della città barocca di Noto, dal 2 al 23 luglio.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Vans, Spazionoto e la fotografa Sara Lorusso, intende celebrare le infinite sfumature dell’individualità e dell’espressione artistica, attraverso l’esposizione di una selezione di opere della stessa fotografa e di artisti queer internazionali. Un omaggio alla pluralità di prospettive della comunità LGBTQIA+ e al valore che essa porta nel panorama artistico e nell’intera società, in concomitanza con le manifestazioni del Pride in Sicilia e in altre regioni italiane.

Il prossimo 2 luglio alle ore 20.00, si terrà l’evento di inaugurazione dell’esposizione ospitata da Spazionoto, dove sarà possibile apprezzare l’arte fotografica di Sara Lorusso, insieme ai lavori di Cori Amenta, artista e designer che curerà anche la selezione musicale della serata e di Pedro Almodòvar, Francesco Ardini, Giuliano Cardella, Sauvage Decorateur, Giorgio Distefano, Markus Diyanto, Studio Elica, Daniele Fortuna, Bortusk Leer, Momo, Dario Nanì, Fabio Ricciardiello, Eva Robins. Le opere rimarranno esposte per il pubblico della Galleria d’Arte fino al 23 luglio.

La decisione di Vans di affiancarsi a Spazionoto per lo sviluppo del progetto “Together as Ourselves” non è casuale: le due realtà condividono le stesse cause e gli stessi valori legati all’espressione di sé e all’inclusività. “La scelta di rappresentare artisti queer è il fil rouge che muove la mia ricerca, è l’occasione di parlare al vasto pubblico, in modo sincero senza gerarchie di opportunità, di calibro, di convenienza. Vans si sta impegnando a valorizzare le comunità LGBTQIA+ locali e internazionali tramite l’arte e a sostenere i creativi, un obiettivo che condividiamo pienamente e che anche Spazionoto promuove quotidianamente con la sua attività” afferma Paolo Perrelli, owner della galleria che ha scelto la città barocca come meta di arte e di bellezza per fondare Spazionoto.

Vans supporta ormai da tempo le cause sociali legate alle ingiustizie e alle disuguaglianze per le quali la comunità LGBTQIA+ lotta costantemente. Quest’anno il brand californiano ha voluto contribuire a dar voce a creativi che influenzano il cambiamento sociale anche tramite la OTW Pride Gallery Collection, una collezione speciale che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Sara Lorusso.

Sara, nata nel 1995 in Emilia, ha collaborato con il suo talento alla realizzazione di prodotti unici ispirati al suo progetto fotografico “love is love”, manifesto di libertà connesso alle nuove generazioni della comunità LGBTQIA+ che esplora la diversità ed elogia il coraggio di essere ciò che vogliamo. Il suo coinvolgimento, anche per la realizzazione della mostra “Together as Ourselves”, marca nuovamente la volontà del brand di dare spazio alle storie degli artisti e ai loro diversi sguardi sul mondo.

Fin da piccola Lorusso è stata affascinata dalla natura e dalle creature che la popolano, forse è qui che è nata la sua passione per l’osservazione. Da sempre interessata al ruolo della donna nella società odierna, ama raccontare storie vere di persone a lei vicine o anche di persone appena conosciute. Ha sempre cercato di diffondere un messaggio di inclusione: il corpo umano è stato oggettivato ed estetizzato. “Dobbiamo rappresentare la realtà in cui viviamo, dove la perfezione non esiste”. Sara desidera l’uguaglianza di genere e attraverso le sue foto vorrebbe che tutti esprimessero il diritto di essere sé stessi.

